От осинки не родятся апельсинки

Сама по себе возможность устроенной в соцсетях так и не состоявшимся господином советником переписки не укладывается в сознании. Строго говоря, здесь комментарии вообще неуместны, здесь, если рассуждать здраво, необходимо вмешательство правоохранительных органов.

Маразм крепчает

В сложившейся ситуации меня, да и любого нормального человека, если честно, меньше всего интересуют мотивы и причины поступка Вяли, который спутал просторы Facebook с сортиром и щедро одарил аудиторию всеми плодами своего пищеварения и буйной эротической фантазии.

Вопросы вызывают два, так сказать, сопутствующих обстоятельства.

Во-первых, по-видимому, назрела острая потребность организовать для чиновников государственной (а заодно и муниципальной) службы обязательный, регулярно повторяемый курс пользования социальными сетями, одновременно установив для этой категории пользователей специальные правила поведения в них. С определением мер ответственности за нарушения этих правил.

Может быть, я слишком отстал от стремительно несущегося времени, но мне вообще непонятно, для чего нужно выносить какие-то разборки в соцсети? Ну, ладно бы еще речь шла о гормонально озабоченных тинейджерах пубертатного возраста. Так ведь взрослые же, вроде бы, дамы и господа. Вот пусть ведут себя как взрослые, то есть ответственно.

Сегодня в парламенте озабочены ситуацией, когда на улицах наших городов появляется все больше самокатов и других «нетрадиционных» самодвижущихся транспортных средств, которые создают серьезные проблемы для движения, но при этом правилами дорожного движения их присутствие никак не регулируется.

Но разве поведение в социальных сетях – не такая же, если не более острая, проблема? Особенно когда речь идет о лицах с официальным статусом.

Впрочем, в случае с получившим отставку, так и не получив самой должности, советником министра (заодно: представляю, ЧТО он мог министру насоветовать), видимо, даже такие жесткие меры вряд ли дадут ожидаемый результат. Поскольку на его счету и без того достаточно впечатляющий перечень взысканий разной степени тяжести – за богатый букет проступков. Видимо, здесь уже клиника.

Но тогда возникает «во-вторых», а точнее – в главных.

Как вообще происходит подбор кадров в нынешнем кабинете министров? Кто этим занимается и, исходя из каких критериев, принимаются те или иные решения? Впечатление такое, что действует принцип «чем хуже, тем лучше».

Если рассуждать, руководствуясь старой народной мудростью, что рыба гниет с головы, то приходится признать, что корни разразившегося скандала надо искать не в дне сегодняшнем, а несколько раньше.

Эстонская политика превратилась в балаган, потому что всерьез анализировать текущие события и планировать действия кабинета министров фактически некому.

Собака – хвостом или хвост – собакой?

Ощущение бреда крепнет по нарастающей – с тех самых пор, как экс-премьер-министр Юри Ратас, ради того, чтобы избавиться от унизительной приставки, вопреки собственным заявлениям, сделанным ранее, о недопустимости создания коалиции с партией EKRE, все-таки решил начать такие переговоры именно с этой политической организацией. И более того: успешно эти переговоры завершил, пришив свой пиджак к народно-консервативной пуговице…

В результате возник прецедент: если нельзя, но очень хочется, то можно. И даже не прецедент, а фактически неписаное правило.

Эстонская политика превратилась в балаган, потому что всерьез анализировать текущие события и планировать действия кабинета министров фактически некому: все заняты разборками очередных шалостей младших партнеров по коалиции, которые нынче занимают разные государственные посты. Можно сколько угодно испытывать и премьера, и в целом общественное мнение, на прочность: это мы выпустили джинна из бутылки, теперь надо расхлебывать.