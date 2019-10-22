Опрос: более половины россиян не верят в возможность влиять на ситуацию в стране

Более половины россиян считают, что не имеют влияния на ситуацию в стране. Это следует из данных опроса Аналитического центра Юрия Левады, результаты которого были опубликованы в понедельник, 21 октября. Такую точку зрения выразили 58 процентов респондентов, пишет DW.com.
Еще 6 процентов опрошенных верят, что влияют на происходящее в России в значительной мере. Лишь 5 процентов участников опроса согласны, что в полной мере способны повлиять на положение дел в стране.
Немногим более (6 процентов) считают, что в полной мере могут повлиять на происходящее в своем городе или районе. Каждый десятый уверен в своем значительном влиянии на ситуацию в городе. Но 41 процент опрошенных полагает, что никак не может повлиять на это.
При этом 13 процентов респондентов чувствуют свою ответственность за ситуацию в России в полной мере, а 16 процентов - в значительной мере. Еще 39 процентов опрошенных не считают себя ответственными за происходящее в стране.
Россияне верят в свое влияние в семье
Больше всего респондентов (61 процент) считают, что в полной мере влияют на происходящее в семье, а почти три четверти (71 процент) ощущают ответственность за ситуацию. Лишь 4 процента участников опроса полагают, что никак не способны повлиять на происходящее, а 3 процента не считают себя ответственными за дела в семье.
Почти каждый пятый (18 процентов) верит в свое полное влияние на ситуацию на работе, еще 22 процента опрошенных считают, что могут влиять на это в значительной мере. Однако 15 процентов полагают, что не способны оказать никакого влияния на работе.