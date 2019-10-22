Опрос: более половины россиян не верят в возможность влиять на ситуацию в стране

Еще 6 процентов опрошенных верят, что влияют на происходящее в России в значительной мере. Лишь 5 процентов участников опроса согласны, что в полной мере способны повлиять на положение дел в стране.

Немногим более (6 процентов) считают, что в полной мере могут повлиять на происходящее в своем городе или районе. Каждый десятый уверен в своем значительном влиянии на ситуацию в городе. Но 41 процент опрошенных полагает, что никак не может повлиять на это.

При этом 13 процентов респондентов чувствуют свою ответственность за ситуацию в России в полной мере, а 16 процентов - в значительной мере. Еще 39 процентов опрошенных не считают себя ответственными за происходящее в стране.

Россияне верят в свое влияние в семье

Больше всего респондентов (61 процент) считают, что в полной мере влияют на происходящее в семье, а почти три четверти (71 процент) ощущают ответственность за ситуацию. Лишь 4 процента участников опроса полагают, что никак не способны повлиять на происходящее, а 3 процента не считают себя ответственными за дела в семье.