В Эстонии появились умные водомеры, предупреждающие об утечке воды

По словам руководителя сферы 5G и интернета вещей Levikom Ове Тюксаммеля, все больше квартирных товариществ интересуются водомерами удаленного считывания. «Если к удаленному считыванию потребления электричества уже все привыкли, то осведомленность о возможности удаленного считывания воды, газа и отопления также вырастает. Таким образом у владельцев квартир разом пропадает необходимость собирать данные счетчиков, у правления товарищества уменьшается нагрузка по сбору данных и, разумеется, удаленное считывание точнее и уменьшает количество ошибок», - сказал Тюксаммель.

При установке водомеров удаленного считывания необходимо заменить все старые водосчетчики или же установить к ним сенсоры. Все устройства возможно также арендовать. Сенсор водомера предоставляет данные напрямую товариществу или же предприятию водоканала. «Услуга работает через соединение с открытой сетью NORAnet, квартирному товариществу не нужно прокладывать собственную сеть. Предпочтение оборудования интернета вещей в том, что оно работает очень долго — минимальное время работы устройств составляет 10 лет», - добавил Тюксаммель. В сети Levikom работают водомеры удаленного считывания разных производителей — например, Axioma, Zenner, BMeters, Apator, Itron и другие.

«Наше решение подходит любому частному или многоквартирному дому и бизнес-зданию, а необходимая инвестиция для удаленного считывания не будет слишком затратной для любого товарищества. Важное обновление заключается и в том, что в дальнейшем товарищества могут заказать оповещения в случае утечек — при таком сценарии владелец квартиры получает SMS, что поможет предотвратить самые худшие последствия», - описывает Тюксаммель решение Levikom.

Систему удаленного считывания Levikom легко интегрировать: например, широко используемая квартирными товариществами система расчетов Korto автоматически получает данные водомеров. Предприятие Levikom около двух лет занималось разработкой и внедрением решения удаленного считывания воды, газа, отопления и электричества для квартирных домов, бизнес-зданий и частных домов.