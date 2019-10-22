Исследование: в случае Брекзита без соглашения более 60% жителей Эстонии перестанут заказывать товары в интернете

63% эстонских интернет-покупателей, заказывавших товары из Британии, ответили, что откажутся от услуг тамошних онлайн-магазинов, если в результате Брекзита без соглашения стоимость заказов увеличится.

«С учетом того, среди жителей Эстонии Великобритания является второй по популярности страной для интернет-покупок, влияние Брекзита без соглашения на онлайн-торговлю в любом случае будет заметными, – прокомментировал исполнительный директор DPD Eesti Ремо Кирсс. – Согласно прошлогоднему исследованию DPD, 61% онлайн-покупок жители Эстонии совершают в Китае, а на втором месте находится Великобритания с 37%».

Недавно проведенное исследование DPD также показало, что 69% совершающих онлайн-покупки в Великобритании в случае Брекзита без соглашения вообще перестанут делать покупки за границей.

В результате Брекзита без соглашения в отношении приобретенных в Интернете товаров, пересылаемых между Британией и остальной Европой, могут начать применяться дополнительные таможенные пошлины и сборы. Получателю придется дополнительно платить уже когда товар прибудет в страну назначения, но до момента окончательной доставки. Это потребует дополнительных действий и может означать увеличение сроков доставки.

«В настоящий момент Брекзит назначен на 31 октября и до этого дня все будет по-старому. Но если в итоге все же состоится Брекзит без соглашения, в отношении покупок частных лиц в британских интернет-магазинах будут применяться те же правила, что действуют сегодня в отношении третьих стран, – отметил Кирсс. – В зависимости от типа товара и его стоимости следует принимать в расчет дополнительные налоги и расходы в связи с улаживанием таможенных формальностей».

«В отношении товарооборота между Британией и остальной Европой будут действовать такие же правила, как между Европой и другими странами», - пояснил Кирсс.