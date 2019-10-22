Рост цен на недвижимость в Эстонии выше среднего по Евросоюзу

Цены на жилую недвижимость в Эстонии во втором квартале выросли на 5,8 процента. Это быстрее, чем в среднем по ЕС, пишет Postimees со ссылкой на City24.
По данным Евростата, индекс цен на жилье во втором квартале вырос на 4,2%, как в зоне евро, так и в целом по Евросоюзу.
По сравнению с первым кварталом цены на жилую недвижимость в еврозоне и Евросоюзе выросли соответственно на 1,7 и 1,6 процента. В это же время рост цен в Эстонии составил 0,9 процента.
Самый быстрый ежегодный рост на рынке жилой недвижимости составил 14%: лидирует Венгрия. Следом идет Люксембург с ростом на 11,4% и Хорватия с 10,4%. Цены упали только в Италии - на 0,2% в годовом исчислении.
Квартальный рост цен был самым быстрым в Латвии - 5,6%, в Люксембурге квартальный рост составил 5,1%, на Кипре - 4,2%. По сравнению с первым кварталом цены на жилую недвижимость выросли во всех государствах-членах ЕС.