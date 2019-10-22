Рост цен на недвижимость в Эстонии выше среднего по Евросоюзу

По данным Евростата, индекс цен на жилье во втором квартале вырос на 4,2%, как в зоне евро, так и в целом по Евросоюзу.

По сравнению с первым кварталом цены на жилую недвижимость в еврозоне и Евросоюзе выросли соответственно на 1,7 и 1,6 процента. В это же время рост цен в Эстонии составил 0,9 процента.

Самый быстрый ежегодный рост на рынке жилой недвижимости составил 14%: лидирует Венгрия. Следом идет Люксембург с ростом на 11,4% и Хорватия с 10,4%. Цены упали только в Италии - на 0,2% в годовом исчислении.