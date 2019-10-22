У чемпиона "Формулы-1" умерла дочь

Как стало известно изданию, Ила Шектер, страдавшая наркотической зависимостью, умерла во сне в минувший четверг, 17 октября. Предполагается, что причиной смерти стала случайная передозировка наркотиков. Ила была пятым ребёнком из шести в семье Шектеров. В заявлении семьи сказано, что она должна была приступить к лечению от наркотической зависимости на следующий день после 17 октября, оказавшегося для неё последним днём жизни.