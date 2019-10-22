Брекзит. Иллюстративное фото. ФОТО: Kirsty Wigglesworth/AP

Члены Палаты общин Британии во вторник приступают к детальному обсуждению нового проекта соглашения о выходе из ЕС - и готовятся в пику правительству Бориса Джонсона попытаться внести в него такие поправки, которые, с точки зрения решительных брекзитеров, изрядно выхолостят смысл Брекзита либо снова затянут процесс.

Эти планы "антиджонсоновского" большинства увеличивают вероятность того, что Британия 31 октября все-таки не выйдет из Евросоюза, как обещает премьер-министр, и получит от ЕС новую отсрочку - на три месяца или даже на больший срок.

В субботу Палата общин отказалась одобрять привезенный Джонсоном из Брюсселя проект соглашения о выходе до тех пор, пока оно не принято парламентом в виде закона. В противном случае, как опасались депутаты-оппоненты Джонсона, Британия рисковала все-таки "выпасть" из ЕС без урегулированных отношений 31 октября - если бы не успела до этой даты принять этот закон.

Поэтому в понедельник правительство внесло в парламент законопроект на 105 страницах, в котором расписана интеграция соглашения в британское законодательство и порядок его применения.

В этот законопроект оппозиция и намерена попытаться внести разные поправки, главными и самыми потенциально болезненными из которых для премьера-брекзитера обещают быть три. Предсказать, соберут ли они большинство голосов, не представляется возможным.

1. Обязательство Британии остаться в таможенном союзе с ЕС

В этом случае после выхода Британии товары между ней и Евросоюзом будут по-прежнему перемещаться беспрепятственно, без тарифов, пошлин и квот.

Но одновременно это лишит Британию возможности самостоятельно заключать договоры о свободной торговле с другими странами. Это совершенно неприемлемо для решительных брекзитеров во главе с Джонсоном, поскольку эти гипотетические договоры о свободной торговле были одним из главных их аргументов в пользу выхода из Евросоюза.

Если эта поправка пройдет, то, по сведениям Би-би-си, правительство может даже отозвать законопроект и вместо этого снова потребовать от оппозиции согласия на внеочередные выборы.

Отсрочка брекзита, просьбу о которой Джонсон, подчинясь решению парламента, уже отправил в Брюссель, в этом случае будет почти неизбежной.

2. Обязательство продлить переходный период

Если соглашение о выходе вступит в силу, то начнется переходный период до конца 2020 года, в течение которого Британия и ЕС по идее должны заключить договоры о свободной торговле и об отношениях в прочих областях.

Но если они не успеют составить эти договоры - а вероятность этого очень велика - то переходный период можно будет продлить.

Однако оппозиция в Палате общин опасается, что если к этому времени у власти по-прежнему будут тори, то они могут отказаться от продления и устроить все тот же "обвальный" Брекзит, только в конце 2020 года.

3. Второй референдум

Большая часть оппозиционеров хотела бы принять соглашение о выходе из ЕС только при условии, что оно обязательно будет вынесено на референдум с альтернативой в виде отмены Брекзита.

У этой инициативы, судя по заявлениям разных депутатов, меньше всего шансов на прохождение.

Но если поправка о референдуме все же будет принята, это потребует уже гораздо более долгой отсрочки, чем 3 месяца: подготовка и проведение референдума по закону занимают не меньше пяти месяцев.

Что Евросоюз?

Несмотря на резкие заявления отдельных политиков ЕС о том, что Британии пора наконец определиться, а не просить снова отложить Брекзит, брюссельские комментаторы почти единодушны во мнении, что отсрочка все же будет предоставлена.

Многие британские и континентальные издания цитируют анонимных европейских дипломатов, которые говорят, что Совет ЕС ориентировочно 28 октября готов собраться и положительно ответить на запрос Британии - если отсрочка все-таки понадобится.

Стремительным законопроектом

Правительство Британии надеется, что отсрочка все же не потребуется, для чего предлагает принять закон о выходе из ЕС с головокружительной для британского парламента скоростью - до начала следующей недели.

Но многие оппозиционеры уже в понедельник вечером, когда правительство внесло предложение об этом графике работы, раскритиковали его, заявив, что так быстро и притом качественно обсудить 105-страничный законопроект невозможно.

Помимо качественного обсуждения, оппозиция, прежде всего Лейбористская партия, заинтересована и в том, чтобы не дать Борису Джонсону выполнить свое обещание о выходе 31 октября и оказаться на коне перед внеочередными выборами, которые британские политики собираются в любом случае провести в ближайшее время.

И снова правило 1604 года

Перед тем как внести "большой" законопроект, правительство Джонсона в понедельник попыталось снова внести на голосование короткое постановление о том, что Палата общин одобряет соглашение о выходе из ЕС.

Но тут Борису Джонсону пришлось немного побыть в шкуре его предшественницы Терезы Мэй.

В марте этого года спикер Палаты общин Джон Беркоу отказал Терезе Мэй в просьбе повторно включить в повестку проект соглашения о выходе из ЕС, сославшись при этом на правило работы парламента от 1604 года - и точно так же, на том же основании, он в понедельник отказал в такой же просьбе правительству Джонсона.

При этом формально постановление в понедельник вносил глава фракции тори Джейкоб Рис-Могг, который в марте был лидером группы решительных брекзитеров и оппонентов Терезы Мэй.