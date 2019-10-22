На стройплощадке еще одного жилого района Таллинна начался третий этап

Многоквартирные дома района Пикалийва расположены в таллиннском районе Хааберсти, недалеко от озера Харку, среди зелени, вдали от шума городского. Жилой район с высоким потенциалом развития будет состоять из десяти четырехэтажных жилых домов. Первые два дома уже готовы, третий и четвертый будут завершены весной 2020 года, а пятый и шестой, строительство которых только началось, будут завершены осенью 2020 года.

«Новый микрорайон вызвал у покупателей большой интерес. Из 116 квартир в первых четырех жилых зданиях не проданы только пять, - сказал директор отдела развития недвижимости Merko Ehitus Eesti Тийт Куузик. - Продуманная планировка квартир и множество возможностей для решений внутренней отделки, а также удобное расположение являются основными причинами, по которым клиенты отдают предпочтение квартирам в Пикалийва».

ФОТО: AS Merko Ehitus