На стройплощадке еще одного жилого района Таллинна начался третий этап

Фирма Merko Ehitus начала третий этап строительства жилого района Пикалийва.
Многоквартирные дома района Пикалийва расположены в таллиннском районе Хааберсти, недалеко от озера Харку, среди зелени, вдали от шума городского. Жилой район с высоким потенциалом развития будет состоять из десяти четырехэтажных жилых домов. Первые два дома уже готовы, третий и четвертый будут завершены весной 2020 года, а пятый и шестой, строительство которых только началось, будут завершены осенью 2020 года.
«Новый микрорайон вызвал у покупателей большой интерес. Из 116 квартир в первых четырех жилых зданиях не проданы только пять, - сказал директор отдела развития недвижимости Merko Ehitus Eesti Тийт Куузик. - Продуманная планировка квартир и множество возможностей для решений внутренней отделки, а также удобное расположение являются основными причинами, по которым клиенты отдают предпочтение квартирам в Пикалийва».
В Пикалийва между жилыми домами будут оборудованы дворы и игровые площадки с разнообразным ландшафтным дизайном и освещением. В большинстве квартир есть балконы, а на первом этаже - просторные террасы. В каждом здании имеется лифт, помещение для велосипедов и детских колясок и кладовки для личного имущества. Вокруг дома будут парковочные места для автомобилей.