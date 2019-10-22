Судебный процесс века: обвиняемый в руководстве ОПГ Павел Гаммер своей вины не признает

Гаммер не признает себя виновным ни по одному из пунктов. На начавшемся в понедельник процессе и Хирв заявил, что не признает себя виновным в преступлениях.

Госпрокуратура обвиняет Хуберта Хирва (60) и Гаммера (55) в руководстве преступным объединением, частной слежке, даче взяток в частном секторе, сокрытии налоговых обязанностей, а также незаконном обращении с огнестрельным оружием, боеприпасами и глушителями и обращении с запрещенным для гражданского населения оружием.

Гаммер вместе с известным в криминальном мире Эстонии Ахмедом Оздоевым (48) также обвиняется в вымогательстве. Оздоев был освобожден под залог в 350 000 евро.

В принадлежности к преступному объединению обвиняются финансовый директор фирм Хирва и Гаммера Ардо Вильбре (45), присяжный адвокат Виктор Сяргава (36), исполнительный директор ресторанных предприятий Хирва и Гаммера Елена Липендина (59), охранник Александр Русалим (46), охранник Сергей Панов (49), бывший сотрудник полиции безопасности Вильяр Субка (50), бухгалтеры Инга Гаммер (55) и Инна Столяр (53).

Вильбре также обвиняется в фальсификации документов и попытке мошенничества с льготами, Липендина — в фальсификации документов и их использовании, а также уклонении от уплаты налогов, а Сяргава — в умышленном использовании фальсифицированного документа.

Охранники Хирва и Гаммера Русалим и Панов обвиняются также в частной слежке, незаконном обращении с огнестрельным оружием и владении запрещенным для гражданского обращения оружием.

Обвинение в принадлежности к преступному объединению предъявлено OÜ Escado Grupp, Restoplus OÜ и Emerana OÜ, а обвинение в попытке мошенничества с льготой предъявлено OÜ Novatek Holding.

Кроме того, в налоговых преступлениях обвиняются Михкель (36), Галина (61), Любовь (33), Наталья (45), Рауль (55), Анна (33), Нина (70) и Светлана (60).

41-летний Хандо обвиняется в сокрытии бухгалтерских документов, а 46-летний Ивар — в получении взяток в частном секторе.

Согласно обвинению, 60-летний Хирв и 55-летний Гаммер с 2008 года руководили преступным объединением, деятельность которого была направлена на совершение экономических преступлений с целью извлечения материальной выгоды.

По словам госпрокурора Кати Рейтсак, преступное объединение посредством находившихся под его контролем фирм занималось обширной налоговой преступной деятельностью. «Значительную долю налоговой преступной деятельности составляли систематически выплачивавшиеся в ресторанных предприятия руководителей преступного объединения зарплаты в конвертах. Материальная выгода, бывшая целью объединения, достигалась с помощью совершавшихся в качестве побочной деятельности коррупционных и имущественных преступлений. Наряду с извлечением материальной выгоды преступное объединение также занималось частной слежкой и незаконным оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов и глушителей», - сказала Рейтсак.

Большая часть подсудимых не признает себя виновной.

В рамках уголовного дела арестовано имущество на сумму более 1,3 млн евро, в том числе ценные украшения, произведения искусства, огнестрельное оружие, чучела и прочее. Кроме того, на недвижимость обвиняемых установлены ипотеки на сумму более 3,8 млн евро.