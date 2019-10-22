Сийм Каллас попал в больницу

«Он отправился в больницу на своих ногах на проверку здоровья, и врачи посоветовали остаться под наблюдением», - сказала национальному телерадиовещанию председатель Партии реформ Кая Каллас.

По ее словам, проблема со здоровьем несерьезная и не опасная для жизни, также речь не идет о прежнем заболевании сердца.

71-летний Сийм Каллас 4 января 2017 года перенес в Северо-Эстонской региональной больнице операцию на сердце. «Чтобы предотвратить инфаркт и другие возможные неприятные развития, врачи посоветовали операцией исправить сосуды сердца»,- сказал он после операции.