Сийм Каллас попал в больницу

Почетный председатель Партии реформ, вице-спикер парламента Сийм Каллас почувствовал себя плохо и его положили в больницу, пишет Postimees со ссылкой на BNS.
«Он отправился в больницу на своих ногах на проверку здоровья, и врачи посоветовали остаться под наблюдением», - сказала национальному телерадиовещанию председатель Партии реформ Кая Каллас.
По ее словам, проблема со здоровьем несерьезная и не опасная для жизни, также речь не идет о прежнем заболевании сердца.
71-летний Сийм Каллас 4 января 2017 года перенес в Северо-Эстонской региональной больнице операцию на сердце. «Чтобы предотвратить инфаркт и другие возможные неприятные развития, врачи посоветовали операцией исправить сосуды сердца»,- сказал он после операции.
Учредитель Партии реформ Сийм Каллас был премьер-министром Эстонии, министром иностранных дел и финансов, два срока отработал вице-президентом Европейской комиссии, а также занимал пост президента Банка Эстонии.