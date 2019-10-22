Зеленые вышвырнули Якко Вяли из партии

Генеральный секретарь зеленых Йоонас Лакс сказал ERR, что правление предложило суду чести выгнать Вяли из партии, суд чести это решение утвердил.

«Вяли мог обжаловать решение правления на общем собрании, но он этого не сделал», - отметил Лакс.

Вяли стал зеленым 2 марта этого года. Он баллотировался по спискам партии в самом большом избирательном округе – Харьюмаа и Рапламаа, где получил 236 голосов.