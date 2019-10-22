Зеленые вышвырнули Якко Вяли из партии

Партия «Зеленые Эстонии» исключила из своих рядов планировавшего стать советником министра внешней торговли и инфотехнологий Якко Вяли, который написал в социальной сети непристойные замечания в адрес бывшего политика Эвелин Сепп, пишет Postimees со ссылкой на BNS.
Генеральный секретарь зеленых Йоонас Лакс сказал ERR, что правление предложило суду чести выгнать Вяли из партии, суд чести это решение утвердил.
«Вяли мог обжаловать решение правления на общем собрании, но он этого не сделал», - отметил Лакс.
Вяли стал зеленым 2 марта этого года. Он баллотировался по спискам партии в самом большом избирательном округе – Харьюмаа и Рапламаа, где получил 236 голосов.
Он был телеведущим на канале «Таллиннское ТВ» и писал для «Дельфи» мнения на политические темы. Еще раньше Вяли бы советником как Эдгара Сависаара, так и Арнольда Рюйтеля.