На перекрестке у "Русалки" в Таллинне установят камеры контроля скорости

В настоящее время на перекрестке видны три камеры такого же типа, как и на перекрестке у торгового центра Kristiine, передает Rus.ERR со ссылкой на ERR.ee.

Такие камеры имеют круговой обзор и фиксируют не только превышение скорости, но и проезд перекрестка на красный свет, и запрещенное использование полосы общественного транспорта.