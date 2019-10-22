Вт, 22.10.2019
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  • На перекрестке у "Русалки" в Таллинне установят камеры контроля скорости

На перекрестке у "Русалки" в Таллинне установят камеры контроля скорости

Строительство Рейди-теэ.

ФОТО: Eero Vabamägi / Postimees

У перекрестка строящейся магистральной улицы Рейди-теэ с Нарвским шоссе в Таллинне начнут работать камеры контроля скорости.

В настоящее время на перекрестке видны три камеры такого же типа, как и на перекрестке у торгового центра Kristiine, передает Rus.ERR со ссылкой на ERR.ee.

Такие камеры имеют круговой обзор и фиксируют не только превышение скорости, но и проезд перекрестка на красный свет, и запрещенное использование полосы общественного транспорта.

"Для настройки и сертификации нужно время, сейчас пока идет стройка, и камеры устанавливаются. Но постараемся их включить в ближайшие недели", - сказал директор Транспортного департамента Талво Рюйтельмаа.

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