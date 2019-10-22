На перекрестке у "Русалки" в Таллинне установят камеры контроля скорости

У перекрестка строящейся магистральной улицы Рейди-теэ с Нарвским шоссе в Таллинне начнут работать камеры контроля скорости.
В настоящее время на перекрестке видны три камеры такого же типа, как и на перекрестке у торгового центра Kristiine, передает Rus.ERR со ссылкой на ERR.ee.
Такие камеры имеют круговой обзор и фиксируют не только превышение скорости, но и проезд перекрестка на красный свет, и запрещенное использование полосы общественного транспорта.
"Для настройки и сертификации нужно время, сейчас пока идет стройка, и камеры устанавливаются. Но постараемся их включить в ближайшие недели", - сказал директор Транспортного департамента Талво Рюйтельмаа.