Стало известно об особенности iPhone SE 2

Предварительно известно, что он получит корпус от iPhone 8, в котором разместятся однокристалльная система Apple A13 Bionic и 3 ГБ оперативной памяти, пишет ixbt.com.

Известный аналитик Apple Мин-Чи Куо, который и до этого публиковал сведения о смартфоне iPhone SE 2, дополнил свои предыдущие сообщения новостью о том, что в смартфоне будет использоваться LCP-антенна. Она, как ожидается, обеспечит более качественный прием сигнала.

LCP — это гибкий органический материал с низким тепловым расширением и минимальными потерями сигнала, что делает его подходящим компонентом для беспроводных антенн. Он также обладает высокой устойчивостью к нагреву и огню. Этот материал используется при конструировании широкого спектра продуктов, от автомобильных датчиков до динамиков и оптических кабелей. По словам Куо, японская Murata Manufacturing Co будет поставлять новые антенны LCP для Apple.