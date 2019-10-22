Стало известно об особенности iPhone SE 2

По слухам, в первом квартале 2020 года будет выпущен смартфон iPhone SE второго поколения, который будет оснащаться модернизированными компонентами.
Предварительно известно, что он получит корпус от iPhone 8, в котором разместятся однокристалльная система Apple A13 Bionic и 3 ГБ оперативной памяти, пишет ixbt.com.
Известный аналитик Apple Мин-Чи Куо, который и до этого публиковал сведения о смартфоне iPhone SE 2, дополнил свои предыдущие сообщения новостью о том, что в смартфоне будет использоваться LCP-антенна. Она, как ожидается, обеспечит более качественный прием сигнала.
LCP — это гибкий органический материал с низким тепловым расширением и минимальными потерями сигнала, что делает его подходящим компонентом для беспроводных антенн. Он также обладает высокой устойчивостью к нагреву и огню. Этот материал используется при конструировании широкого спектра продуктов, от автомобильных датчиков до динамиков и оптических кабелей. По словам Куо, японская Murata Manufacturing Co будет поставлять новые антенны LCP для Apple.
По слухам, iPhone SE 2 будет стоить 399 долларов (360 евро) за модель объемом 64 ГБ и будет поставляться в цветах Space Grey, Silver и Red. Ранние оценки предполагают, что Apple отгрузит до 30 миллионов iPhone SE 2 к концу 2020 года.