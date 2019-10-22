Вт, 22.10.2019
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"Барселона" согласилась выплатить восьмизначную компенсацию за слишком ранние переговоры с Гризманном

Антуан Гризманн

ФОТО: Joan Monfort / AP

«Барселона» и «Атлетико» уладили последние нюансы дела о переходе нападающего Антуана Гризманна минувшим летом, передает Championat.com.

Как сообщает AS, каталонский клуб выплатил «матрасникам» € 15 млн за раннее начало переговоров с 28-летним футболистом.

По условиям договорённости мадридцы не будут публиковать имеющуюся в их распоряжении переписку агента форварда с представителями «Барселоны», которая может доказать вину сине-гранатовых и обернуться для них серьёзными санкциями. При этом сине-гранатовые также получили первоочерёдное право выкупа сразу пятерых игроков «Атлетико».

По словам «матрасников», это касается футболистов из академии клуба, однако не уточняется, входят ли в их число воспитанники мадридцев Хосе Мария Хименес и Сауль Ньигес. Однако, чтобы «Барселона» смогла воспользоваться этим правом, нужно, чтобы сами игроки желали покинуть команду, а «матрасники» хотели их продать. И «Атлетико», и «Барселона» отрицают, что выплаченная сумма касается перехода Гризманна.

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