Профсоюзы рассказали, почему необходимо повышение цены почтовых услуг

Об этом BNS сообщили представители профсоюзов, отметив, что союз профсоюзов работников связи и обслуживания (ESTAL), работников транспорта и дорожных рабочих (ETTA) и AS Eesti Post начали ежегодные переговоры о зарплате на 2020 год.

По словам председателя ESTAL Кадри Кангур, публичная дискуссия по вопросу о стоимости услуги доставки периодики свидетельствует о том, что эта услуга важна для людей и должна сохраниться. «Нынешняя модель доставки нуждается в модернизации и профсоюзы для смягчения ситуации внесли предложение внести коррективы в стоимость почтовой марки и процесс оказания универсальной почтовой услуги, а также о поправках в Закон о почтовой услуге», - сказала Кангур.

Она напомнила, что профсоюзы не один год обращаются к правительству с предложениями, поскольку считают несправедливой ситуацию, при которой государство забирает себе дивиденды Eesti Post, тогда как большая часть из 1700 работников первичного уровня получает зарплату, близкую к минимальной. Такая низкая зарплата способствует заметному оттоку рабочей силы и снижению качества услуг.

По словам председателя ЕТТА Юллара Калласа, качество почтовой услуги очень зависит от мотивированности работников. «При нынешнем уровне зарплат предприятию очень тяжело удержать своих работников и найти новых. Задача государства — оказывать универсальную услугу, но по цене, основанной на расходах, которая обеспечивала бы при этом конкурентоспособную зарплату», - сказал Каллас.