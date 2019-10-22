Люди, резавшие шины в Кейла, попали в объективы камер видеонаблюдения

«На данный момент мы установили, что все происходило в ночь с пятницы на субботу в промежуток времени между часом ночи и семью часами утра, и в ночь с воскресенья на понедельник между двумя и четырьмя часами. С большой долей вероятности, это сделали двое мужчин, которые передвигались вместе. Мы нанесли на карту места, где все происходило, и активно занимаемся поиском новых доказательств», - сообщил Ляэне-Харьюский отдел полиции в социальных сетях.