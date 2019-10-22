Люди, резавшие шины в Кейла, попали в объективы камер видеонаблюдения

Двое резавших на выходных в Кейла автомобильные шины попали в объективы камер видеонаблюдения, пишет Postimees.
«На данный момент мы установили, что все происходило в ночь с пятницы на субботу в промежуток времени между часом ночи и семью часами утра, и в ночь с воскресенья на понедельник между двумя и четырьмя часами. С большой долей вероятности, это сделали двое мужчин, которые передвигались вместе. Мы нанесли на карту места, где все происходило, и активно занимаемся поиском новых доказательств», - сообщил Ляэне-Харьюский отдел полиции в социальных сетях.
Тех, чьи машины пострадала, но кто еще не сообщил об этом полиции, а также тех, кто в указанные промежутки времени заметил подозрительную деятельность, или чьи камеры видеонаблюдения записали что-то представляющее интерес, просят сообщить в полицию при первой же возможности по следующим контактам:
- кейлаский участковый Анника Коппель, annika.koppel@politsei.ee, 6124593;
- старший участковый Ляэне-Харьюмаа Март Мерикюлл, mart.merikyll@politsei.ee, 6124501;
- дежурный Кейлаского отдела полиции, 6124510, звонки принимают с 9.00 до 17.00;
- дежурный Ляэне-Харьюского отдела полиции: 6125710, звонки принимаются 24/7.