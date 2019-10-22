Вт, 22.10.2019
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Медаль, пламя, Марианна: Париж представил логотип Олимпиады-2024

логотип летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года.

ФОТО: Michael Baucher / Panoramic via www.imago-images.de/imago images/PanoramiC

В Париже состоялась презентация логотипа для летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года. 

Дизайн логотипа объединяет три культовых символа, связанных со спортом, Играми и Французской Республикой – золотую медаль, олимпийский и паралимпийский огонь и Марианну.

«Логотип, имеющий форму и цвет самой красивой медали из всех, выражает одну из основных ценностей спорта: стремление к совершенству.

Олимпийский и Паралимпийский огонь всегда вызывают в памяти особые воспоминания. Пламя приглашает нас мечтать, искать новые способы организации Игр.

И, наконец, Марианна. Эмблема отдает дань уважения женщине, которая является известным во всем мире французским национальным символом. Марианна – воплощение революционного духа, которым будут пронизаны Игры в Париже. Она воплощает в себе желание вывести соревнования за пределы стадиона, в центр города. 

Это знакомая каждому французу фигура, которая напоминает, что Олимпиада-2024 будет Играми для всех, она будет принадлежать людям», – говорится в пресс-релизе на сайте МОК. 

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