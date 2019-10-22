Планируемая ферма по производству личинок спасет Эстонию от голода

Пищевые привычки энтомолога Тартуского университета Силле Хольм необычны: она ела термитов, мучных червей, личинок мух, муравьев и кузнечиков. Сейчас она выращивает в университетской лаборатории насекомых, чтобы исследовать, как наиболее рационально содержать их в будущем на ферме, поскольку насекомые могут стать кормом для скота, и в первую очередь это ценные животные белки и жиры для кур и рыбы, пишет Tartu Postimees.
«Качественный корм для скота обеспечит и более качественную пищу на человеческом столе», - говорит она. Сейчас основной источник животного белка и жира для рыб на ферме – это рыбная мука и масло, получаемые из выловленной в мировом океане рыбы. Но рыбы и без того вылавливается в мире слишком много, и насекомые были бы хорошей альтернативой на корм скоту.
«Люди тысячелетиями выращивали пчел и шелковичных червей, но видов насекомых, которых можно было бы заставить работать на человека, больше», - говорит Хольм.
Проект – не просто частная забава ученых. Исследование финансируется фирмой миллионера Йоакима Хелениуса Trinsect Solutions.
Глава проекта Рандо Томингас рассказал, что пару лет назад фирма решила взять курс на жизнеспособное сельское хозяйство, поскольку нынешняя система наносит ущерб окружающей среде. Стали исследовать, как организовать циркуляционную экономику, и, наконец, был заключен договор о сотрудничестве с энтомологами Тартуского университета. В задачи ученых входило исследование того, какие виды насекомых было бы рационально использовать на корм скоту, и как это сделать.
Одним махом семерых
Ученые пытаются решить две проблемы: как лучше использовать побочные продукты пищевого производства и как получить больше качественных белков и масел для производства корма скоту. «Сейчас мы пока только в начальной стадии, но наше партнер Trinsect Solutions хочет в будущем построить завод по производству муки и масла из насекомых», - сказала Хольм.
По словам Томингаса, место для фермы пока не выбрано, но оно должно позволять производить минимум 10 000 тонн биомассы в год и поблизости должны находиться предприятия пищепрома, производящие отходы, которые можно было бы использовать для выращивания насекомых. «Разумно выращивать их в больших объемах, чтобы это было эффективным, - сказал Томингас. – Мы ищем место, где поблизости был бы порт, поскольку в качестве конечного рынка мы видим Скандинавию, где большие рыбные фермы».
Согласно анализу ВОЗ, к 2050 году мы окажемся в ситуации, когда традиционное сельское хозяйство больше не сможет обеспечить человечество необходимой пищей. По прогнозам, человеческая популяция вырастет к тому времени до 9,5 миллиарда, и необходимо менять не только нынешние привычки питания, но и искать новые способы выращивания пищи. В качестве решения предлагалось производство насекомых на корм скоту и на человеческий стол, поскольку ущерб для окружающей среды будет в таком случае меньше, чем при традиционном выращивании стадных животных. Наибольшим препятствием является то, что люди из-за отсутствующего опыта не слишком хорошо умеют выращивать насекомых. А разнообразие насекомых огромно и потребности их различны.
Тщательно выбранное меню
Хотя с 2017 года законы ЕС разрешают выращивать насекомых на корм рыбе, этому сопутствуют несколько ограничений, предусмотренных для обеспечения безопасности. Например, нельзя кормить насекомых ресторанными отходами, поскольку остатки мяса могут вызвать заражение болезнями корма стадных животных, а оттуда возбудитель может попасть в пищу человека.
Энтомологи пытаются получить о пище из насекомых больше сведений, поскольку тогда законодатели смогут принять более взвешенные решения.
Стол для насекомых в лаборатории Тартуского университета накрывают пивоварня Pühaste и Salvest. Первая из них предоставляет на исследование барду, возникающую в ходе пивоварения, второй снабжает пищевыми отходами, которые идут на корм насекомым. Таким образом оба предприятия вносят свой вклад в охрану окружающей среды.
На первом этапе сотрудничества Хольм выясняет, как рационально использовать насекомых в лабораторных условиях. До сих пор Trinsect Solutions профинансировала научные работы в объеме 40 000 евро. В ближайшее время планируется заключить договор о втором этапе, цель которого – продолжить исследования того, как построить эффективную ферму насекомых.
«Прекрасная мысль, - говорит об этом основатель Эстонского союза промышленности на основе насекомых и глава предприятия BugBox & Oil, производящего из насекомых белковый порошок и масла, Эрленд Сильд. – Биомасса насекомых содержит большое количество белка, из них можно готовить и спортивные напитки, и печенье, почему бы и не корм скоту».
«У меня нет никакого отторжения, чтобы есть насекомых, из них можно готовить очень вкусные блюда и во многих странах в поедании насекомых нет ничего странного. В то же время естественно, что люди осторожны в отношении всего нового, и питание насекомыми - для нас новинка, - сказала Сильд. – Было бы правильнее сказать, что питание насекомыми давно забыто в нашем регионе, поскольку из-за доступности других ресурсов мы просто от этого отвыкли».
Люди в любом случае едят насекомых и сейчас, осознанно или нет: личинки жуков есть в кофе, личинки бабочек и жуков есть в зерновых изделиях, а личинки грибных комариков – в грибах. В мире употребляют в пищу примерно 2000 видов членистоногих. В некоторых регионах едят и пауков. В Африке, Азии и Южной Америке питаться насекомыми совершенно естественно. В Европе первым государством, где разрешено использовать насекомых в блюдах для людей, стала Швейцария, в местных супермаркетах продаются, например, бургеры с насекомыми.
Художница Кайро* выращивала насекомых на корм
Я выращивала мадагаскарских тараканов и сверчков (Acheta domesticus и Gryllus campestris). Как-то раз я прочитала новость о курсе поедания насекомых в Японии. Тогда я была вегетарианкой, потреблявшей яичные и молочные продукты, но мне все больше становилось ясным, что проблемой для меня является не мясо, а современный способ его производства и употребления. Наряду с дорогим экологичным мясом я стала искать другие варианты, которые не обязательно были бы выращены в пробирке.
Население всего мира ест насекомых, 80% делает это с удовольствием. В ассортименте свыше 2000 видов. По сравнению с прочим мясом разведение насекомых более экологично и сберегает ресурсы.
Из десяти килограммов корма получается 1 кг говядины, 3 кг свинины, 5 кг курятины и 9 кг мяса насекомых. Последнее полноценно по составу, богато минералами и витаминами (содержание отличается в зависимости от вида). Мучные черви – вероятно, само дуракоустойчивое сырье, которое годится для соленых и сладких закусок, если их просто обжарить во фритюре и приправить по вкусу. Колонии сверчков у меня были более скромными, мадагаскарцев родилась уйма, но их все равно было менее ста.
Другие люди реагировали недоверчиво, соболезновали, осуждали. Советовали выслать меня из страны, моих друзей обзывали богемой, пожирающей кузнечиков. Были и те, кто поддерживал. Вероятно, многих более впечатлила не экологичность, а шокирующий характер еды. Мое появление порадовало только маящихся от скуки журналистов. Бывали и щекотливые ситуации. Например, детки тараканов однажды сбежали через вентиляционные отверстия, некоторые забрались в упаковки с подгузниками или в раму для холста. В очереди у врача я с ужасом увидела, как один беглец отчаянно стремится в неведомое и просачивается под дверью в кабинет. Его ждало полное исчезновение, но, возможно, он успел до того кого-то испугать.
Это было сложное предприятие, спустя пару лет я захотела больше сосредоточиться на учебе и живописи, сейчас я их больше не выращиваю. Но сопереживаю тренду в этой области и с удовольствием лакомлюсь финским хлебом из кузнечиков (Fazer с 2017 года производит хлеб из кузнечиковой муки).
*в миру Кайри Клийманд