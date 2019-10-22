Планируемая ферма по производству личинок спасет Эстонию от голода

Стол для насекомых в лаборатории Тартуского университета накрывают пивоварня Pühaste и Salvest. Первая из них предоставляет на исследование барду, возникающую в ходе пивоварения, второй снабжает пищевыми отходами, которые идут на корм насекомым. Таким образом оба предприятия вносят свой вклад в охрану окружающей среды.

На первом этапе сотрудничества Хольм выясняет, как рационально использовать насекомых в лабораторных условиях. До сих пор Trinsect Solutions профинансировала научные работы в объеме 40 000 евро. В ближайшее время планируется заключить договор о втором этапе, цель которого – продолжить исследования того, как построить эффективную ферму насекомых.

«Прекрасная мысль, - говорит об этом основатель Эстонского союза промышленности на основе насекомых и глава предприятия BugBox & Oil, производящего из насекомых белковый порошок и масла, Эрленд Сильд. – Биомасса насекомых содержит большое количество белка, из них можно готовить и спортивные напитки, и печенье, почему бы и не корм скоту».

«У меня нет никакого отторжения, чтобы есть насекомых, из них можно готовить очень вкусные блюда и во многих странах в поедании насекомых нет ничего странного. В то же время естественно, что люди осторожны в отношении всего нового, и питание насекомыми - для нас новинка, - сказала Сильд. – Было бы правильнее сказать, что питание насекомыми давно забыто в нашем регионе, поскольку из-за доступности других ресурсов мы просто от этого отвыкли».

Люди в любом случае едят насекомых и сейчас, осознанно или нет: личинки жуков есть в кофе, личинки бабочек и жуков есть в зерновых изделиях, а личинки грибных комариков – в грибах. В мире употребляют в пищу примерно 2000 видов членистоногих. В некоторых регионах едят и пауков. В Африке, Азии и Южной Америке питаться насекомыми совершенно естественно. В Европе первым государством, где разрешено использовать насекомых в блюдах для людей, стала Швейцария, в местных супермаркетах продаются, например, бургеры с насекомыми.

Художница Кайро* выращивала насекомых на корм

Кайро и ее закуски. ФОТО: Kairo erakogu

Я выращивала мадагаскарских тараканов и сверчков (Acheta domesticus и Gryllus campestris). Как-то раз я прочитала новость о курсе поедания насекомых в Японии. Тогда я была вегетарианкой, потреблявшей яичные и молочные продукты, но мне все больше становилось ясным, что проблемой для меня является не мясо, а современный способ его производства и употребления. Наряду с дорогим экологичным мясом я стала искать другие варианты, которые не обязательно были бы выращены в пробирке.

Население всего мира ест насекомых, 80% делает это с удовольствием. В ассортименте свыше 2000 видов. По сравнению с прочим мясом разведение насекомых более экологично и сберегает ресурсы.

Из десяти килограммов корма получается 1 кг говядины, 3 кг свинины, 5 кг курятины и 9 кг мяса насекомых. Последнее полноценно по составу, богато минералами и витаминами (содержание отличается в зависимости от вида). Мучные черви – вероятно, само дуракоустойчивое сырье, которое годится для соленых и сладких закусок, если их просто обжарить во фритюре и приправить по вкусу. Колонии сверчков у меня были более скромными, мадагаскарцев родилась уйма, но их все равно было менее ста.

Другие люди реагировали недоверчиво, соболезновали, осуждали. Советовали выслать меня из страны, моих друзей обзывали богемой, пожирающей кузнечиков. Были и те, кто поддерживал. Вероятно, многих более впечатлила не экологичность, а шокирующий характер еды. Мое появление порадовало только маящихся от скуки журналистов. Бывали и щекотливые ситуации. Например, детки тараканов однажды сбежали через вентиляционные отверстия, некоторые забрались в упаковки с подгузниками или в раму для холста. В очереди у врача я с ужасом увидела, как один беглец отчаянно стремится в неведомое и просачивается под дверью в кабинет. Его ждало полное исчезновение, но, возможно, он успел до того кого-то испугать.

Это было сложное предприятие, спустя пару лет я захотела больше сосредоточиться на учебе и живописи, сейчас я их больше не выращиваю. Но сопереживаю тренду в этой области и с удовольствием лакомлюсь финским хлебом из кузнечиков (Fazer с 2017 года производит хлеб из кузнечиковой муки).

*в миру Кайри Клийманд