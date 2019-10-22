Грета Тунберг. ФОТО: Dave Chidley/The Canadian Press/PA Images

«Я рискую репутацией и карьерой, но я счастлива, потому что делаю хоть что-то», - говорит врач из Бирмингема Сара Бенн.

Что делает доктор Бенн вместе с другими участниками экозащитного движения Extinction Rebellion? Приклеивает себя суперклеем к зданиям разных организаций.

Extinction Rebellion считает, что человечество уничтожает Землю и поэтому само находится на грани вымирания.

Его активисты надеются, что международная кампания ненасильственного гражданского неповиновения заставит мировые правительства активнее бороться за сохранность окружающей среды.

Методы движения - перекрытие улиц и железных дорог, пикеты у правительственных зданий и офисов СМИ.

За это Extinction Rebellion много критикуют, но лидеры протеста считают, что их прямое действие не только оправдано, но и необходимо для будущего жизни на нашей планете.

Закон и суперклей

«Всю свою жизнь, 52 года, я была законопослушной гражданкой. Все это необычно для меня. Но у нас остается совсем немного времени», - говорит доктор Бенн. За последние недели доктор Бенн дважды пользовалась суперклеем в ходе публичных акций. «Я очень нервничала и особенно сомневалась, стоит ли приклеиваться к вращающейся стеклянной двери», - говорит она.

Доктор Бенн с 1996 года работает терапевтом. Она далека от образа типичного экоактивиста, который часто рисуют СМИ. Тех самых людей, которых премьер-министр Британии Борис Джонсон называет «несговорчивыми неумытыми бродягами».

Поток статей об изменении климата так взволновал доктора Бенн, что она решила действовать. И она далеко не единственный представитель своей профессии среди протестующих.

Наука и климат

Неоспоримый факт: показатель температуры воздуха на земном шаре поднимается, и это становится причиной аномальной погоды, засухи, лесных пожаров и подъема уровня моря.

Большинство ученых считает, что по меньшей мере отчасти в этом виноват человек, а основной источник загрязнения - использование горючих ископаемых, таких как уголь или нефть, для получения энергии. В процессе сгорания ископаемых энергоносителей высвобождается углекислый газ, создающий парниковый эффект, мешая естественному охлаждению планеты.

Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) считает, что во избежание катастрофических последствий необходимо сдержать рост средней температуры. К концу века он не должен превысить 1,5 градуса.

Планы и реальность

В прошлом году МГЭИК пришла к выводу: чтобы добиться этой цели, к 2030 году выбросы CO2 по всему миру придется сократить на 45%.

В том же докладе группы говорится, что 2020 год должен стать годом максимальных выбросов углекислого газа в атмосферу, дальше этот уровень должен будет только сокращаться. Планы правительств по сокращению выбросов недостаточно эффективны, и при нынешней динамике к 2100 году планета нагреется в среднем на три градуса, а не на полтора, считают в МГЭИК.

Некоторые страны, такие как Великобритания, хотят перевыполнить план по сокращению выбросов к 2030 году и выйти на нулевые эмиссии к 2050 году. Это значит, что 100% выбросов СО2 в этих странах будет компенсироваться за счет очистки воздуха.

Но в Extinction Rebellion считают, что даже в этих странах недооценивают опасность изменения климата. Активисты добиваются выхода всего мира на нулевой уровень эмиссий к 2025 году. Чтобы этого добиться, они устраивают одновременные масштабные акции протеста в городах мира.

Протест и растворитель

20 сентября доктор Бенн приняла участие в акции у одного из лондонских правительственных учреждений, курирующих топливно-энергетический комплекс. «Я нанесла клей себе на руку и приложила ее к двери. Примерно через две секунды моя ладонь намертво прилипла», - рассказывает она Би-би-си о своем протесте.

Доктору Бенн удалось заблокировать вход в здание - никто не мог ни войти, ни выйти. «Основная цель - препятствование работе (учреждения), без насилия», - говорит она.

В той акции протеста приняли участие около 40 врачей, она продлилась примерно полдня. «На место прибыло спецподразделение полиции, полицейские растворителем отклеили мою руку от двери», - рассказывает доктор Бенн.

Задержание

Сару задержали. Но через три недели она снова вернулась в строй, на этот раз акция прошла у здания британского парламента. «Мы возвели временную деревянную конструкцию посреди дороги, а потом несколько активистов, включая меня, приклеились друг к другу суперклеем», - говорит доктор Бенн.

Из-за акции улица в центре города на несколько часов оказалась заблокированной. В итоге полицейские разобрали конструкцию и отлепили активистов друг от друга с помощью того же растворителя.

Доктор Бенн отказалась подчиниться полиции, и ее задержали. «Я отказалась встать и проследовать в автомобиль, как мне приказали, поэтому меня к автомобилю отнесли». Саре предъявили обвинения, ненадолго задержали ее и отпустили.

За это время палатку, где лежали все ее вещи, куда-то унесли. Но она решила остаться и продолжить борьбу. «Я приняла участие еще в одном шествии, а ночью работала с командой медиков, которые оказывали первую помощь протестующим».

Домой она вернулась только через два дня, и ее муж немедленно отправился ей на смену из Бирмингема в Лондон, за 200 километров, чтобы принять участие в протесте. Но почему активисты так уверены в необходимости подобных акций?

Цена роста

Мир очень быстро меняется. Население нашей планеты удвоилось с 1970 года, мировая экономика выросла в четыре раза, а торговля - в десять. Но этот рост обошелся очень дорого для окружающей среды.

Для того чтобы кормить, одевать и обогревать этот бурно растущий мир, с беспрецедентной скоростью вырубаются леса, особенно в тропических регионах.

Между 1980 и 2000 годами мы потеряли 100 млн гектаров тропического леса, главным образом из-за расширения скотоводства в Латинской Америке и плантаций пальмового масла в Юго-Восточной Азии.

Еще хуже в заболоченных местностях - от всей площади водно-болотистых угодий, сохранившихся на нашей планете в 1700 году, через 300 лет осталось только 13%.

По оценке ООН от марта этого года, эрозия почвы достигла беспрецедентных показателей: 23% суши снизили плодородность. При этом спрос на продовольствие продолжает расти.

Не хиппи

В центре Лондона снова акция неповиновения. Толпу ведут несколько мужчин с барабанами. Прохожие их подбадривают. Шествие внезапно останавливается на перекрестке. Начинают выступать ученые, которые пришли на акцию в белых халатах.

«Мы не хиппи!» - провозглашает одна из них. Люди в толпе одобрительно кивают. Среди демонстрантов - доктор Чарли Гарднер, биолог из Университета Кента, специализирующийся на сохранении видов. Он лежит посреди дороги и требует перемен.

В Extinction Rebellion говорят, что доктор Гарднер - один из более чем тысячи ученых, подписавших обращение, осуждающее бездействие властей перед лицом климатической катастрофы. Это обращение вскоре должны опубликовать.

Технология

Активисты из Extinction Rebellion активно привлекают к своей работе врачей, инженеров и ученых. Изучающий вопросы климата немецкий ученый Свен Мартин Шульте тоже стал активистом. Он подписал письмо и старается привлекать как можно больше людей к кампании Extinction Rebellion.

«Сегодня, у нас есть технологии, которые могли бы помочь снизить выбросы углерода», - говорит он. Но новые технологии нуждаются в финансовой и общественной поддержке.

Политики и ученые

Президент США Дональд Трамп не убежден. Он вывел США из Парижского соглашения по климату, цель которого - остановить рост средней температуры на планете на уровне двух градусов к концу века.

Другие западные страны тоже не выполняют своих обещаний.

Шесть лет назад развитые страны пообещали пожертвовать 100 млрд долларов к 2020 году в пользу развивающихся стран на борьбу с изменениями климата. Но до сих пор пожертвована лишь пятая часть обещанной суммы.

Несмотря на скептическое отношение к изменению климата среди политиков, в среде ученых сформировался четкий консенсус по поводу изменения климата и роли человека в нем.

Точка невозврата

Доктора Бенн уже давно беспокоит проблема перемены климата, но заняться прямым действием она решила только тогда, когда посмотрела фильм, снятый активистами.

«Я врач, и я меня учили действовать, основываясь на фактах», - говорит она. И она уверена, что факты о перемене климата очевидны, как и ее последствия.

«Точка невозврата стремительно приближается. Вымирание человечества как вида - реальная перспектива», - говорит она.

Действия и последствия

Помимо участия в протестных акциях, доктор Бенн и сама старается как можно меньше загрязнять окружающую среду. Для этого Сара, раньше и так не евшая мяса, стала веганом, то есть перестала употреблять и молочные продукты.

«Мой муж - вегетарианец, а наши дети едят очень мало мяса. Мы стараемся не выбрасывать то, что можно съесть», - говорит она. Есть разные оценки, но в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН считают, что около 14% всех выделений парниковых газов приходится на животноводство. Еще 8% приходится на выброшенную еду.

Сара установила дома солнечные панели и водит электрический автомобиль. Она не пользуется пластиковыми пакетами и контейнерами и старается отправлять мусор на переработку.

В 2005 году доктор Бенн с мужем решили больше не летать на самолетах. Авиация ответственна за 2% выбросов углерода на планете.

Однако в прошлом году Сара нарушила это обещание, чтобы свозить детей в Испанию на каникулы. «Потом нам было очень стыдно, и летать мы больше не будем», - говорит она.