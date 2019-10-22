Политики не поддерживают введение автомобильного налога: в борьбе с выбросами СО2 он не поможет

Сейчас в Эстонии примерно 750 000 автомобилей, средний возраст которых составляет 16 лет, и хотя к 2050 году Эстония намерена достичь климатической нейтральности, выполнить директиву ЕС будет трудно в случае повышения доли импорта старых автомобилей.

В то время как европейские страны ограничивают число дизельных автомобилей, приток старых машин в государства Восточной Европы лишь увеличивается: в настоящий момент машины с дизельным двигателем составляют три четверти от общего числа импортируемых в Эстонию автомобилей.