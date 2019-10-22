Политики не поддерживают введение автомобильного налога: в борьбе с выбросами СО2 он не поможет

Политики пока что не планируют вводить автомобильный налог с целью ограничить автомобилизацию и старение автопарка. Кроме того, представители практически всех партий считают, что такая мера не способствует цели достижения климатической нейтральности через 30 лет, пишет Rus.ERR.
Сейчас в Эстонии примерно 750 000 автомобилей, средний возраст которых составляет 16 лет, и хотя к 2050 году Эстония намерена достичь климатической нейтральности, выполнить директиву ЕС будет трудно в случае повышения доли импорта старых автомобилей.
В то время как европейские страны ограничивают число дизельных автомобилей, приток старых машин в государства Восточной Европы лишь увеличивается: в настоящий момент машины с дизельным двигателем составляют три четверти от общего числа импортируемых в Эстонию автомобилей.
Интересно, что как эксперты, так и политики считают, что введение автомобильного налога не повлияет на снижение выбросов, зато может привести к повышению налоговой нагрузки и правительственных расходов.