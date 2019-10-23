Эксперт: от чего зависит средняя цена квартиры в столице

«Цены выставленных на продажу квартир в Таллинне оставались на 15-20 процентов выше официальных цен сделок в течение многих лет. Если эта разница в ценах квартир в старых панельных домах, находящихся в спальных районах, довольно стабильна, но цены на квартиры в новых домах колеблются более ощутимо. Вполне вероятно, что реализованные на волне первоначального интереса по более высоким ценам квартиры в скором будущем несколько подешевеют», - прогнозирует руководитель City24 Карин Ноппель-Кокеров.

В сентябре средняя цена выставленных на продажу на портале City24 однокомнатных квартир составляла 66 089 евро, двухкомнатных - 114 362 евро и трехкомнатных квартир - 167 890 евро. За квартиру с четырьмя и более комнатами продавцы хотели получить в среднем 301 922 евро.

«Большое значение имеет и месторасположения квартир. Так, за трехкомнатную квартиру в центре Таллинна запрашивают в среднем 167 890 евро, а за квартиру из трех комнат в Ласнамяэ – соответственно 114 296», - прокомментировала Ноппель-Кокеров.

Средние цены предложений квартир в Таллинне в сентябре 2019 года (евро / м²):

Однокомнатные - 2189

Двухкомнатные - 2178

Трехкомнатные - 2119

Четырехкомнатные и более - 2916 *