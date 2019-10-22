С понедельника изменится маршрут этих автобусов

В связи со строительными работами с начала рабочего дня 28 октября и до конца рабочего дня 3 ноября на автобусных линиях 10 и 14 закрывается левый поворот с конечной остановки Вана-Пяэскюла на Пярнуское шоссе, передает Раэпресс.