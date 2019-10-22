Вт, 22.10.2019
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С понедельника изменится маршрут этих автобусов

Общественный транспорт в Таллинне. Иллюстративное фото.

ФОТО: Jaanus Lensment

В связи со строительными работами с начала рабочего дня 28 октября и до конца рабочего дня 3 ноября на автобусных линиях 10 и 14 закрывается левый поворот с конечной остановки Вана-Пяэскюла на Пярнуское шоссе, передает Раэпресс.

Автобусы указанных линий будут направляться в объезд по Пярнускому шоссе с разворотом в сторону центра города на перекрестке с улицей Сельяку. На объезде появятся две дополнительные остановки - Силлаотса и Нылваку.

Удлинение маршрута может вызвать отклонения от графика движения автобусов.

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