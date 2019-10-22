В Таллинн приедут звезды мирового тенниса

В Эстонию приедут сборные Хорватии, Украины, Италии, Болгарии, Австрии, Греции. Самые громкие имена, которые могут пожаловать в нашу страну: восьмая ракетка мира Элина Свитолина, 24-я Даяна Ястремская, хорватки Петра Марич и Донна Векич, а также 22-я ракетка мира Мария Саккари. Окончательные составы сборных будут оглашены незадолго до начала турнира.