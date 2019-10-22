В Таллинн приедут звезды мирового тенниса

В феврале 2020 года в Таллинне пройдет отборочный турнир в евроафриканской зоне женского командного первенства планеты по теннису, Fed Cup, передает Postimees.
В Эстонию приедут сборные Хорватии, Украины, Италии, Болгарии, Австрии, Греции. Самые громкие имена, которые могут пожаловать в нашу страну: восьмая ракетка мира Элина Свитолина, 24-я Даяна Ястремская, хорватки Петра Марич и Донна Векич, а также 22-я ракетка мира Мария Саккари. Окончательные составы сборных будут оглашены незадолго до начала турнира.
Из отборочной группы выйдут в переходные игры Fed Cup два победителя, две проигравших страны отправятся во вторую евроафриканскую группу.
Турнир пройдет в теннисном комплексе "Таллинк", который уже принимал подобные соревнования в 2017 и 2018 годах.