Вт, 22.10.2019
Эстонцы - люди не горячие. Я уже выступал однажды в Тарту. Ни одного вопроса. За весь вечер три улыбки и то, возможно, у дедушки был тик такой. Слава Сэ

В Таллинн приедут звезды мирового тенниса

восьмая ракетка мира Элина Свитолина

ФОТО: Afp7/Zumapress.com

В феврале 2020 года в Таллинне пройдет отборочный турнир в евроафриканской зоне женского командного первенства планеты по теннису, Fed Cup, передает Postimees.

В Эстонию приедут сборные Хорватии, Украины, Италии, Болгарии, Австрии, Греции. Самые громкие имена, которые могут пожаловать в нашу страну: восьмая ракетка мира Элина Свитолина, 24-я Даяна Ястремская, хорватки Петра Марич и Донна Векич, а также 22-я ракетка мира Мария Саккари. Окончательные составы сборных будут оглашены незадолго до начала турнира.

Из отборочной группы выйдут в переходные игры Fed Cup два победителя, две проигравших страны отправятся во вторую евроафриканскую группу.

Турнир пройдет в теннисном комплексе "Таллинк", который уже принимал подобные соревнования в 2017 и 2018 годах.

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