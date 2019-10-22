Туск: Евросоюз однозначно осуждает операцию Турции в Сирии

"Европейский совет осудил односторонние военные действия Турции на северо-востоке Сирии. Никто не одурачен так называемым прекращением огня", - сказал Туск на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге, выступая с отчетом о состоявшемся 17-18 октября саммите ЕС.

"Турция должна окончательно прекратить военные действия, вывести свои войска и соблюдать нормы международного гуманитарного права. Любой другой путь означает неприемлемые человеческие страдания, победу ИГ и серьезную угрозу европейской безопасности", - подчеркнул он.

Выступавшие затем лидеры основных политических фракции Европарламента также осудили действия Турции, а некоторые представители правого крыла еще и призвали окончательно прекратить приостановленный процесс переговоров о вступлении Турции в ЕС.