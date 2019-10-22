Галерея: вблизи Сааремаа взорвали торпедный катер времен Второй мировой войны

«Польза от операции была двойной: имеющие спецподготовку моряки смогли отшлифовать свои навыки, а обезвреживание подводных взрывных устройств способствовало повышению безопасности на море», - цитирует капитана-лейтенанта Мати Терве портал Rus.ERR.

Торпеды на борту катера типа «Г-5» представляли потенциальную опасность, например, при тралении и опускании якоря, они содержали 600 кг взрывчатого вещества.