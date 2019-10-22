Вт, 22.10.2019
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  • Галерея: вблизи Сааремаа взорвали торпедный катер времен Второй мировой войны

Галерея: вблизи Сааремаа взорвали торпедный катер времен Второй мировой войны

В понедельник служащие Военно-морского флота Эстонии взорвали у берегов острова Сааремаа торпедный катер времен Второй мировой войны с двумя 533-миллиметровыми торпедами на борту.

«Польза от операции была двойной: имеющие спецподготовку моряки смогли отшлифовать свои навыки, а обезвреживание подводных взрывных устройств способствовало повышению безопасности на море», - цитирует капитана-лейтенанта Мати Терве портал Rus.ERR.

Торпеды на борту катера типа «Г-5» представляли потенциальную опасность, например, при тралении и опускании якоря, они содержали 600 кг взрывчатого вещества.

В период с 1933 по 1941 было выпущено 300 торпедных катеров «Г-5». Во Вторую мировую войну они считались одними из самых быстрых, но с тяжелыми морскими условиями справлялись плохо.

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