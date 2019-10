Как долго я тебя ждала 🤱👼😘🥰💞21.10.2019 🙏 ЛЮБЛЮ ТЕБЯ 😍 #хоркинасветлана #королевабрусьев #олимпийскаячемпионка #деньрождения #ребенокмой #волшебство #новаяжизнь #счастье

A post shared by Хоркина Светлана (@khorkinasvetlana) on Oct 21, 2019 at 8:17am PDT