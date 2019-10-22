Северная Ирландия легализовала однополые браки и аборты

Закон, разрешающий заключение однополых браков и - при соблюдении определенных условий - проведение абортов вступил в силу в Северной Ирландии во вторник, 22 октября.
Соответствующее решение было принято британским парламентом еще летом, пишет DW.com. В понедельник парламентариям Северной Ирландии не удалось во время заседания заблокировать это решение. Таким образом гей-браки и аборты легализованы теперь на всей территории Великобритании.
Women's right to a safe abortion and equal marriage have now become legal in Northern Ireland.— Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) 21 октября 2019 г.
This is a historic moment. Thank you to all of the campaigners and Labour MPs who have worked tirelessly to achieve this momentous victory for equality and human rights.
"Это исторический момент. Спасибо всем участникам кампании и депутатам от Лейбористской партии, которые неустанно трудились, чтобы добиться этой знаменательной победы в борьбе за равенство и права человека", - написал в своем Twitter лидер Лейбористской партии Джереми Корбин.
15 октября в Шотландии была автоматически погашена судимость мужчин, осужденных в последние десятилетия за гомосексуальные отношения по обоюдному согласию. "Просьба о прощении и решение отмотать назад не может компенсировать весь вред, причиненный этими дискриминационными законами, но они по крайней мере делают положение людей более комфортным", - заявил директор правозащитной ЛГБТ-организации Equality Network Тим Хопкинс.