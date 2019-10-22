Вт, 22.10.2019
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Северная Ирландия легализовала однополые браки и аборты

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Однополая семья.

ФОТО: Andriy Popov / PantherMedia / Andriy Popov

Закон, разрешающий заключение однополых браков и - при соблюдении определенных условий - проведение абортов вступил в силу в Северной Ирландии во вторник, 22 октября.

Соответствующее решение было принято британским парламентом еще летом, пишет DW.com. В понедельник парламентариям Северной Ирландии не удалось во время заседания заблокировать это решение. Таким образом гей-браки и аборты легализованы теперь на всей территории Великобритании.

"Это исторический момент. Спасибо всем участникам кампании и депутатам от Лейбористской партии, которые неустанно трудились, чтобы добиться этой знаменательной победы в борьбе за равенство и права человека", - написал в своем Twitter лидер Лейбористской партии Джереми Корбин.

15 октября в Шотландии была автоматически погашена судимость мужчин, осужденных в последние десятилетия за гомосексуальные отношения по обоюдному согласию. "Просьба о прощении и решение отмотать назад не может компенсировать весь вред, причиненный этими дискриминационными законами, но они по крайней мере делают положение людей более комфортным", - заявил директор правозащитной ЛГБТ-организации Equality Network Тим Хопкинс.

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