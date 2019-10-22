Картина дня: отравление хлором в спа, жестокое убийство в деревне, Иуда в EKRE и мытарства нарвитянки

Портал Rus.Postimees знакомит с главными событиями вторника.
Из спа-отеля эвакуировали людей, пятеро госпитализированы из-за опасности отравления хлором
Сегодня во второй половине дня Спасательный департамент получил сигнал из пярнуской гостиницы Estonia Resort & Spa, где произошло попадание чрезмерного количества хлорки в воду бассейна. Читать далее...
Преступник бормотал в пьяном угаре, что сделал что-то плохое: подробности убийства в частном доме
Сегодня утром в деревне Пийра две женщины пришли кормить несчастного пса, который в субботу лишился обоих хозяев. Один из них убит, второго полиция задержала по подозрению в убийстве. Читать далее...
Партия EKRE назвала своего же министра "мерзавцем" и "Иудой"
Пропагандистская машина партии EKRE зашла вчера вечером настолько далеко, что назвала мерзавцами и Иудами лиц, опубликовавших протоколы рабочей группы по электронным выборам, при том что эти протоколы распространяет входящая в партию министр инфотехнологий Керт Кинго и управляемое ею министерство экономики и коммуникаций. Читать далее...
Эстонский интернет-магазин не доставляет товар и тянет с возвратом денег клиентам
Департамент защиты потребителей и технадзора сообщил, что получает много жалоб на интернет-магазин Reset.ee. По информации ведомства, потребители оказываются в ситуации, когда они заказывают в этом интернет-магазине товары, но продавец оказывается не в состоянии доставить их в течение отведенного времени. Читать далее...
Дети, родители, друзья – всё остаётся в Эстонии. Как нарвитянка готовится к высылке в Россию
Наталья (имя изменено, настоящее редакции известно) знает, почему Эстонская Республика на нее разгневалась: она трижды сидела в тюрьме, имеет не самую хорошую репутацию, ограничена в праве опеки над собственными детьми, которых сейчас воспитывает бабушка. Однако она не понимает, как можно вышвырнуть из страны человека, превратив его в бомжа, лишив какой-либо надежды на исправление и становление на истинный путь. Читать далее...
Судебный процесс века: обвиняемый в руководстве ОПГ Павел Гаммер своей вины не признает
На продолжившемся во вторник в Харьюском уездном суде процессе над предпринимателями в сфере гостинично-ресторанного бизнеса Хубертом Хирвом и Павлом Гаммером, обвиняемым в руководстве организованной преступной группировкой (ОПГ), а также другими фигурантами дела, Гаммер заявил, что не признает себя виновным. Читать далее...
Жителям Эстонии угрожает коварный вирус A(H1N1)pdm09
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в этом году в сезон вирусных инфекций людям может угрожать вирус A(H1N1)pdm09, более известный как свиной грипп. Читать далее...
Столкновение трамвая и автобуса в центре Таллинна нарушило трамвайное движение
В Таллинне на бульваре Мере сегодня после полудня столкнулись автобус и трамвай, к счастью, никто не пострадал, однако из-за аварии остановилось трамвайное движение в сторону Копли. Читать далее...
На перекрестке у "Русалки" в Таллинне установят камеры контроля скорости
У перекрестка строящейся магистральной улицы Рейди-теэ с Нарвским шоссе в Таллинне начнут работать камеры контроля скорости. Читать далее...
Галерея: в Эстонии задержана преступная группировка, продававшая сверхчистый кокаин
В середине июля чиновники отдела расследований Налогово-таможенного департамента (MTA) задержали в рамках уголовного дела семь граждан Эстонии, которые подозреваются в том, что они привозили наркотики на эстонский рынок и продавали их, сообщила пресс-служба полиции. Читать далее...
Цена обеда шокировала пассажира парома
Пассажиру парома на линии Виртсу-Куйвасту пришлось заплатить без малого 10 евро за три вареных картофелины с говядиной. Настоящий ценовой шок испытал Хейки Хансо из Ориссааре на прошлой неделе, когда выбрал себе обед в буфете на борту судна: говяжье рагу с овощами казалось ему подходящим блюдом, до тех пор, пока он не узнал его стоимость. Читать далее...
Адвокат: избивающего женщину защищать проще, чем его жертву
Присяжный адвокат считает, что предлагающиеся государством решения по защите жертв домашнего насилия преступники могут использовать для нового террора. Читать далее...
Зеленые вышвырнули Якко Вяли из партии
Партия «Зеленые Эстонии» исключила из своих рядов планировавшего стать советником министра внешней торговли и инфотехнологий Якко Вяли, который написал в социальной сети непристойные замечания в адрес бывшего политика Эвелин Сепп. Читать далее...
Danske и Swedbank грозят миллиардные штрафы
В связи с визитом министра финансов Мартина Хельме в США связанные с возможным отмыванием денег в банках Danske и Swedbank расследования вновь оказались на повестке дня. Читать далее...
Благодаря бдительным жителям Ласнамяэ полиция обнаружила в квартире плантацию конопли
Полицейские Пыхьяской префектуры задержали в Таллинне на прошлой неделе 37-летнего мужчину, которого есть основание подозревать в том, что он выращивал в квартире в Ласнамяэ коноплю в большом количестве. Полиция получила информацию о возможном наркопреступлении от нескольких бдительных жителей Таллинна. Читать далее...
В Силламяэ осуществляется языковой переворот
В Силламяэской гимназии во вторник состоится конференция "Языковой переворот в Ида-Вирумаа - необходимость, возможность, польза", где идет поиск решений, как лучше поддержать обучение эстонскому языку. Читать далее...
Крупная природная катастрофа в Литве затронула и эстонские предприятия
Пожар в Литве на крупнейшем шинном заводе Прибалтики также оказывает влияние на эстонские предприятия, так как около трети старых шин транспортируется туда. Читать далее...
В ходе дорожного строительства обнаружились ценные средневековые находки
Во время строительства велосипедной дорожки Мяэкюла-Саргвере строитель обнаружил, что ведет раскопки на территории средневекового поселения, где археологи теперь находят ценные предметы каждый день. Серебряные сокровища, найденные восемь лет назад, были из того же района. Читать далее...
Планируемая ферма по производству личинок спасет Эстонию от голода
Пищевые привычки энтомолога Тартуского университета Силле Хольм необычны: она ела термитов, мучных червей, личинок мух, муравьев и кузнечиков. Сейчас она выращивает в университетской лаборатории насекомых, чтобы исследовать, как наиболее рационально содержать их в будущем на ферме, поскольку насекомые могут стать кормом для скота, и в первую очередь это ценные животные белки и жиры для кур и рыбы. Читать далее...