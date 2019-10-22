Картина дня: отравление хлором в спа, жестокое убийство в деревне, Иуда в EKRE и мытарства нарвитянки

Из спа-отеля эвакуировали людей, пятеро госпитализированы из-за опасности отравления хлором

Сегодня во второй половине дня Спасательный департамент получил сигнал из пярнуской гостиницы Estonia Resort & Spa, где произошло попадание чрезмерного количества хлорки в воду бассейна. Читать далее...

Преступник бормотал в пьяном угаре, что сделал что-то плохое: подробности убийства в частном доме

Сегодня утром в деревне Пийра две женщины пришли кормить несчастного пса, который в субботу лишился обоих хозяев. Один из них убит, второго полиция задержала по подозрению в убийстве. Читать далее...

Партия EKRE назвала своего же министра "мерзавцем" и "Иудой"

Пропагандистская машина партии EKRE зашла вчера вечером настолько далеко, что назвала мерзавцами и Иудами лиц, опубликовавших протоколы рабочей группы по электронным выборам, при том что эти протоколы распространяет входящая в партию министр инфотехнологий Керт Кинго и управляемое ею министерство экономики и коммуникаций. Читать далее...

Эстонский интернет-магазин не доставляет товар и тянет с возвратом денег клиентам

Департамент защиты потребителей и технадзора сообщил, что получает много жалоб на интернет-магазин Reset.ee. По информации ведомства, потребители оказываются в ситуации, когда они заказывают в этом интернет-магазине товары, но продавец оказывается не в состоянии доставить их в течение отведенного времени. Читать далее...

Дети, родители, друзья – всё остаётся в Эстонии. Как нарвитянка готовится к высылке в Россию

Наталья (имя изменено, настоящее редакции известно) знает, почему Эстонская Республика на нее разгневалась: она трижды сидела в тюрьме, имеет не самую хорошую репутацию, ограничена в праве опеки над собственными детьми, которых сейчас воспитывает бабушка. Однако она не понимает, как можно вышвырнуть из страны человека, превратив его в бомжа, лишив какой-либо надежды на исправление и становление на истинный путь. Читать далее...

Судебный процесс века: обвиняемый в руководстве ОПГ Павел Гаммер своей вины не признает

На продолжившемся во вторник в Харьюском уездном суде процессе над предпринимателями в сфере гостинично-ресторанного бизнеса Хубертом Хирвом и Павлом Гаммером, обвиняемым в руководстве организованной преступной группировкой (ОПГ), а также другими фигурантами дела, Гаммер заявил, что не признает себя виновным. Читать далее...

Жителям Эстонии угрожает коварный вирус A(H1N1)pdm09

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в этом году в сезон вирусных инфекций людям может угрожать вирус A(H1N1)pdm09, более известный как свиной грипп. Читать далее...

Столкновение трамвая и автобуса в центре Таллинна нарушило трамвайное движение

В Таллинне на бульваре Мере сегодня после полудня столкнулись автобус и трамвай, к счастью, никто не пострадал, однако из-за аварии остановилось трамвайное движение в сторону Копли. Читать далее...

На перекрестке у "Русалки" в Таллинне установят камеры контроля скорости