Картина дня: задержание преступной группировки, коварный вирус и нарвитянку могут выслать из Эстонии

Дети, родители, друзья – всё остаётся в Эстонии. Как нарвитянка готовится к высылке в Россию

Наталья (имя изменено, настоящее редакции известно) знает, почему Эстонская Республика на нее разгневалась: она трижды сидела в тюрьме, имеет не самую хорошую репутацию, ограничена в праве опеки над собственными детьми, которых сейчас воспитывает бабушка. Однако она не понимает, как можно вышвырнуть из страны человека, превратив его в бомжа, лишив какой-либо надежды на исправление и становление на истинный путь. Читать далее...

Судебный процесс века: обвиняемый в руководстве ОПГ Павел Гаммер своей вины не признает

На продолжившемся во вторник в Харьюском уездном суде процессе над предпринимателями в сфере гостинично-ресторанного бизнеса Хубертом Хирвом и Павлом Гаммером, обвиняемым в руководстве организованной преступной группировкой (ОПГ), а также другими фигурантами дела, Гаммер заявил, что не признает себя виновным. Читать далее...

Жителям Эстонии угрожает коварный вирус A(H1N1)pdm09

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в этом году в сезон вирусных инфекций людям может угрожать вирус A(H1N1)pdm09, более известный как свиной грипп. Читать далее...

На перекрестке у "Русалки" в Таллинне установят камеры контроля скорости

У перекрестка строящейся магистральной улицы Рейди-теэ с Нарвским шоссе в Таллинне начнут работать камеры контроля скорости. Читать далее...

Галерея: в Эстонии задержана преступная группировка, продававшая сверхчистый кокаин

В середине июля чиновники отдела расследований Налогово-таможенного департамента (MTA) задержали в рамках уголовного дела семь граждан Эстонии, которые подозреваются в том, что они привозили наркотики на эстонский рынок и продавали их, сообщила пресс-служба полиции. Читать далее...

Адвокат: избивающего женщину защищать проще, чем его жертву

Присяжный адвокат считает, что предлагающиеся государством решения по защите жертв домашнего насилия преступники могут использовать для нового террора. Читать далее...

Зеленые вышвырнули Якко Вяли из партии

Партия «Зеленые Эстонии» исключила из своих рядов планировавшего стать советником министра внешней торговли и инфотехнологий Якко Вяли, который написал в социальной сети непристойные замечания в адрес бывшего политика Эвелин Сепп. Читать далее...

Danske и Swedbank грозят миллиардные штрафы

В связи с визитом министра финансов Мартина Хельме в США связанные с возможным отмыванием денег в банках Danske и Swedbank расследования вновь оказались на повестке дня. Читать далее...

Благодаря бдительным жителям Ласнамяэ полиция обнаружила в квартире плантацию конопли

Полицейские Пыхьяской префектуры задержали в Таллинне на прошлой неделе 37-летнего мужчину, которого есть основание подозревать в том, что он выращивал в квартире в Ласнамяэ коноплю в большом количестве. Полиция получила информацию о возможном наркопреступлении от нескольких бдительных жителей Таллинна. Читать далее...

В Силламяэ осуществляется языковой переворот

В Силламяэской гимназии во вторник состоится конференция "Языковой переворот в Ида-Вирумаа - необходимость, возможность, польза", где идет поиск решений, как лучше поддержать обучение эстонскому языку. Читать далее...

Крупная природная катастрофа в Литве затронула и эстонские предприятия

Пожар в Литве на крупнейшем шинном заводе Прибалтики также оказывает влияние на эстонские предприятия, так как около трети старых шин транспортируется туда. Читать далее...

Планируемая ферма по производству личинок спасет Эстонию от голода