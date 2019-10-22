В Таллиннской центральной библиотеке расскажут о пярнуском периоде жизни Давида Самойлова

В четверг, 24 октября, в 17.30 в отделе литературы на иностранных языках Таллиннской центральной библиотеки (ул. Лийвалайа 40) фотограф и публицист Виктор Перелыгин поделится воспоминаниями о пярнуском периоде жизни поэта Давида Самойлова.
Мероприятие будет состоять из двух частей. Публика сможет ознакомиться с фотовыставкой Виктора Перелыгина и услышать его рассказ о встречах с поэтом. Актер Эдуард Теэ прочтет несколько стихотворений поэта, а вести мероприятие будет профессор Ирина Белобровцева.
«Поэт Давид Самойлов переехал из Москвы в Пярну в 1976 году и остался в Эстонии навсегда, — рассказывает Ирина Белобровцева. — Его могила находится на Метсакальмисту в Пярну. С 1977 года учитель русского языка в пярнуской эстонской школе Виктор Перелыгин стал хронистом поэта. Увлечение Виктора фотографией оказалось удачей для истории русской литературы. Подружившись с семьей Самойлова, он фотографировал самого поэта, его семью, многочисленных друзей, наезжавших в Пярну из Москвы, Ленинграда, Риги и т. д., среди которых были именитые артисты, ученые, литераторы и даже космонавт и исследователь НЛО». На вечере, среди прочего, будет представлен «Пярнуский альбом», включивший большую часть фоторабот Виктора Перелыгина.
Организованный Таллиннской Центральной библиотекой и литературным порталом oblaka.ee цикл мероприятий «Читательский четверг» проходит ежемесячно с февраля 2012 года. Нынешняя встреча — 67-я по счету. Следующий «Читательский четверг» состоится 28 ноября. В этот день писатель Елена Скульская выступит с воспоминаниями о встречах со знаменитыми людьми из мира литературы и театра.
Вход на мероприятия свободный.