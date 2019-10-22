В Таллиннской центральной библиотеке расскажут о пярнуском периоде жизни Давида Самойлова

Мероприятие будет состоять из двух частей. Публика сможет ознакомиться с фотовыставкой Виктора Перелыгина и услышать его рассказ о встречах с поэтом. Актер Эдуард Теэ прочтет несколько стихотворений поэта, а вести мероприятие будет профессор Ирина Белобровцева.

«Поэт Давид Самойлов переехал из Москвы в Пярну в 1976 году и остался в Эстонии навсегда, — рассказывает Ирина Белобровцева. — Его могила находится на Метсакальмисту в Пярну. С 1977 года учитель русского языка в пярнуской эстонской школе Виктор Перелыгин стал хронистом поэта. Увлечение Виктора фотографией оказалось удачей для истории русской литературы. Подружившись с семьей Самойлова, он фотографировал самого поэта, его семью, многочисленных друзей, наезжавших в Пярну из Москвы, Ленинграда, Риги и т. д., среди которых были именитые артисты, ученые, литераторы и даже космонавт и исследователь НЛО». На вечере, среди прочего, будет представлен «Пярнуский альбом», включивший большую часть фоторабот Виктора Перелыгина.