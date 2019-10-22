Видео: на дне Волги нашли огромное неизвестное судно, затонувшее 600 лет назад

Местные жители, нашедшие судно, обратились к ученым из Самарского государственного технического университета. Сотрудники политеха вместе с профессиональными водолазами организовали несколько экспедиций и выяснили, что длина судна - 50 метров, ширина - 20 метров, но большая его часть находится в песке, сообщает NEWSru со ссылкой на сайт Самарского политеха.

После погружений водолазы взяли фрагмент древесины и полуметровый металлический кованый гвоздь. Радиоуглеродный анализ деревянной частицы ладьи, сделанный в лаборатории Института мониторинга климатических и экологических систем Сибирского отделения РАН (Томск), показал, что примерная дата ее постройки - 1415 год (плюс-минус 85 лет).

«Даже с учетом погрешности результат данного исследования свидетельствует о том, что в Волге лежит корабль, созданный и затонувший еще до эпохи Ивана Грозного», - говорится в сообщении вуза.

Ранее сохранившегося судна подобных размеров в акватории Среднего Поволжья еще не находили. Сейчас местные историки пытаются выяснить его происхождение, и для чего оно использовалось. По мнению ученых, самарская находка поможет уточнить, в каких отношениях были территории Среднего Поволжья, Верхней и Нижней Волги, как осуществлялась торговля и так далее.

«Версия о том, что судно связано с каким-либо из русских государств, имеет право на существование, но впечатляют его грандиозные размеры. Среди возможных вариантов, если отталкиваться от использования Волжской артерии, это может быть судно азиатского, скандинавского или западноевропейского происхождения», - цитирует РИА «Новости» доктора исторических наук, заведующую кафедрой "Социология, политология и история Отечества" Екатерину Семенову.