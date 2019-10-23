Заприте двери! Начался сезон дачных краж

Руководитель отдела страхования имущества Salva Kindlustus Алвер Кивирюйт объяснил, что осенью и зимой увеличивается количество обращений владельцев дач в страховые компании. «Например, статистика преступлений показывает, что в жилые помещения злоумышленники чаще всего проникают через открытые окна или двери, а наибольший ущерб имуществу причиняют утечки воды, которые можно предотвратить, просто завернув кран или перекрыв трубопровод», - отметил Кивирюйт.

Согласно статистике преступлений, в прошлом году имели место 337 случаев проникновения в жилые помещения, и целых 237 из них (то есть 70%) – через оставленные открытыми окна или незапертые двери. «Не стоит упрощать ворам работу», - сказал Кивирюйт, добавив, что преступники, как правило, берут все, что можно быстро схватить и легко унести.

«Целых 50% украденного в таких случаях имущества составляют инструменты. Во-первых, вещи нельзя оставлять на видных местах, а во-вторых, инструменты, например, обязательно следует маркировать, чтобы их было труднее перепродать, а в случае обнаружения – можно было распознать, как свои», - добавил Кивирюйт.

Руководитель отдела страхования имущества Salva отметил, что ежегодно проблемы вызывает и оставленное на улице имущество, которое просто забыли там или понадеялись, что еще успеют вовремя убрать. Осенние штормы могут разметать вещи и разбить, например, теплицу, окна или даже соседскую машину.

«В целом, в отношении страхования дач действуют обычные правила страхования жилья, но следует помнить, что риски тут больше, поскольку зимой люди проводят на даче недостаточно времени, – объяснил Кивирюйт. – Например, при аварии водопровода бывали случаи, когда утечку обнаруживали лишь месяцы спустя и ущерб уже был невообразимо большим. По возможности также стоит отключать электричество – это уменьшит вероятность пожара».

Системы безопасности, камеры и даже система освещения с датчиками движения защитят оставленное за зиму имущество от нездорового интереса неблагонадежных людей. Кроме того, всегда стоит поддерживать хорошие отношения с соседями, которые при необходимости могли бы присматривать за вашим имуществом и сообщить о текущей крыше или разбитом окне, пока ущерб не стал совсем большим.