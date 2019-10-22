Преступник бормотал в пьяном угаре, что сделал что-то плохое: подробности убийства в частном доме

В доме жили 46-летний Виллу и его 54-летний дядя Мярт. По словам местных жителей, Виллу был сильный, как бык и работал в строительной фирме. Его дядя из-за проблем со здоровьем наоборот не работал. Оба любили выпивать, и тогда Виллу становился агрессивным.

Трагические события начались как раз с распития алкоголя. В сотне метров от места убийства находится лес, где есть площадка для разведения костра. Пока неизвестно, находилась ли там будущая жертва, но Виллу ушел оттуда в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Когда в субботу утром человек, также распивавший алкоголь у костра, зашел в их дом Виллу и Мярта, то первый лежал в гостиной. Он бормотал в пьяном угаре, что сделал что-то очень плохое. Затем гость зашел на кухню, где лежал труп Мярта, Виллу последовал за ним. Еще он спросил, позвонит ли гость теперь в полицию. Тот так и сделал.

Пьяный Виллу и ранее не мог контролировать свои вспышки гнева и избивал дядю, но тогда дядя отделывался лишь испугом и синяками.

Соседи вспоминают, что когда-то в этом доме все было в порядке. Затем наступил упадок. Виллу выгнал из дома своего отца, позже с ним стал жить его дядя.