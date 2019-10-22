В Осло вооруженный мужчина угнал скорую помощь и сбил людей

Инцидент произошел в районе Торшов. Угонщик на машине скорой помощи наехал на нескольких человек, в том числе задел коляску с двумя детьми. Он также повредил несколько других автомобилей и сбил знак. Стражам порядка пришлось открыть стрельбу по колесам машины, чтобы остановить злоумышленника.

Первоначально появилась информация, что угонщик получил огнестрельное ранение и находится в критическом состоянии. В полиции эту информацию опровергли. При этом сообщается, что в связи с произошедшим разыскивается некая женщина.