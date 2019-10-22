Партия EKRE назвала своего же министра "мерзавцем" и "Иудой"

«Очевидно, что внутри команды произошла утечка, данные были намеренно отправлены на цифровой портал (Geenius - ред.), чтобы пресса получила лакомую косточку", - написал пропагандистский портал EKRE вчера вечером.

"По-видимому, теперь рабочая группа должна посмотреть, кто среди них Иуда. Если дело доходит до утечки данных, значит, проблемы большие: в рабочей группе действует мерзавец, а пресса по-прежнему крайне аморальна», - гласит тот же текст.

EKRE также считает, что если бы эти данные опубликовала рабочая группа, они были бы официально отображены и доступны в национальном вещании, «но они попали к адресату в обход».

Postimees поговорил с Министерством экономики и коммуникаций по поводу этих обвинений и выяснил, что, по словам министерства, на самом деле все протоколы рабочей группы всегда были октрытыми. Кроме того, министр инфотехнологий Керт Кинго сама утверждала, что отправит все эти протоколы непосредственно на портал Geenius.

«Протоколы заседаний рабочей группы не являются конфиденциальными, и мы непременно делимся ими со всеми заинтересованными сторонами», - сказала пресс-секретарь министерства Лаура Лаастер. Она отметила, что все протоколы заседаний рабочей группы по электронным выборам доступны на веб-сайте ведомства.

Министр инфотехнологий Керт Кинго сама сказала порталу Geenius неделю назад, что Mинистерство экономики и коммуникаций никогда не планировало засекречивать обсуждения рабочей группы. «Все протоколы рабочей группы по мере их готовности мы отправляли в Geenius», - сказала Кинго.

Портал новостей партии EKRE Uued uudised сегодня во второй половине дня сообщил, что, когда они писали свои изначальные новости, их редактор не знал, что протоколы открыто опубликованы на веб-сайте Минэкономики, и исходил из того, что результаты смогут быть представлены в виде сводного отчета лишь в декабре.