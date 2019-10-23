Фото: дом для отдыха на скалах в Финляндии

Пять лет в поисках идеального острова привели создателей в национальный парк «Прибрежные острова», где и были в результате возведены два полностью самодостаточных здания.

ФОТО: hqroom.ru

Дома построены на слегка приподнятом над скалистой местностью деревянном настиле. Ряд ступеней и дорожек обеспечивают связь между постройками и окружающим пейзажем. Большие окна открывают вид на море. Дома облицованы деревянными досками и увенчаны двускатными крышами с длинными карнизами и удлиненными водостоками. Деревянная отделка перенесена и в интерьеры. На крыше зданий установлены солнечные батареи, морская вода используется в хозяйстве, подогрев воды и полов обеспечивает печь сауны.

ФОТО: hqroom.ru

На минимальном пространстве созданы все необходимые условия для комфортного отдыха и работы. Project Ö рассчитан на десять человек, причем планировка проработана так, чтобы на одном конце взрослые могли наслаждаться напитками и общением, а в другой части в это время спокойно спали дети.