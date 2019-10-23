Ср, 23.10.2019
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Фото: дом для отдыха на скалах в Финляндии

ФОТО: hqroom.ru

Финские дизайнеры Алекси Хаутамаки и Милла Селкимаки спроектировали собственный дом для отдыха на крошечном острове в Финляндии, передает HQRoom. Проект под лаконичным названием Project Ö состоит из жилого пространства, сауны, гостевого дома и рабочей студии. 

Пять лет в поисках идеального острова привели создателей в национальный парк «Прибрежные острова», где и были в результате возведены два полностью самодостаточных здания.

ФОТО: hqroom.ru

Дома построены на слегка приподнятом над скалистой местностью деревянном настиле. Ряд ступеней и дорожек обеспечивают связь между постройками и окружающим пейзажем. Большие окна открывают вид на море. Дома облицованы деревянными досками и увенчаны двускатными крышами с длинными карнизами и удлиненными водостоками. Деревянная отделка перенесена и в интерьеры. На крыше зданий установлены солнечные батареи, морская вода используется в хозяйстве, подогрев воды и полов обеспечивает печь сауны.

ФОТО: hqroom.ru

На минимальном пространстве созданы все необходимые условия для комфортного отдыха и работы. Project Ö рассчитан на десять человек, причем планировка проработана так, чтобы на одном конце взрослые могли наслаждаться напитками и общением, а в другой части в это время спокойно спали дети.

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