Галерея: из спа-отеля эвакуировали людей, пятеро госпитализированы из-за опасности отравления хлором

Центр тревоги в 15:47 в получил сообщение сообщение о том, что в бассейне было больше хлора, чем предусмотрено. Люди чувствовали сильный запах хлорки. По состоянию на вечер вторника госпитализировано пять человек, их состояние не представляет опасности для жизни.

Спасатели выявили превышение нормы содержания хлора в воде. Спасатели проводят дополнительные измерения. На месте происшествия находились три спасательных автомобиля, полиция и скорая помощь.

Директор спа-отеля Estonia Андрус Альяс отметил, что ничего страшного не случилось. Тем не менее, глава гостиницы не смог объяснить, каким образом излишки хлора могли попасть в воду.

«Измерительные системы не показали никаких отклонений от нормы ни в воде, ни в воздухе; измерения спасателей также были в пределах нормы», - подтвердил Альяс .

Комментируя тот факт, что двое детей и трое взрослых были доставлены в Пярнускую больницу, управляющий отелем сказал, что люди по-разному реагируют на хлор, причем большинство из тех, кого скорая помощь направила в больницу для проверки здоровья, жаловались на симптомы после посещения бассейна.

Как сообщила одна из посетительниц спа-центра, наиболее высокое содержание хлора было в 40-градусной ванне.

«Вчера мне показалось, что хлора было слишком много, потому что мое бикини изменило цвет после спа», - сказала Мерике, чья фамилия известна редакции. Однако, поскольку члены семьи не чувствовали себя плохо после вчерашнего купания, они сегодня пошли в спа-центр в обед, и после визита у женщины и ее дочери появились покраснение и зуд кожи.

«После этого мы вышли, чтобы поесть, а когда вернулись, увидели скорую помощь, спасателей, полицию, телекамеру», - отметила посетительница.

В 6 часов вечера Спасательный департамент объявил, что проблема с хлором в спа-отеле устранена. Спасатели провели дополнительные измерения и больше не обнаружили опасности.

В 6:41 вечера спасатели объявили, что движение на улице Айя восстановилось.

Скорая помощь в Пярну ждала людей в вестибюле отеля до 7 часов вечера, чтобы оказать помощь и дать совет тем, у кого после посещения бассейна возникли проблемы со здоровьем.