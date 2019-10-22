Галерея: из спа-отеля эвакуировали людей в связи с опасностью отравления хлором

Центр тревоги в 15:47 в получил сообщение сообщение о том, что в бассейне было больше хлора, чем предусмотрено.

Спасатели эвакуировали людей из спа и в настоящее время работают над разрешением ситуации.

Вызов в отель поступил в 15.47 ФОТО: Mailiis Ollino

По предварительной информации, эвакуированные из здания работники не знали причину тревоги. На месте происшествия находились три спасательных автомобиля, полиция и скорая помощь.