Вт, 22.10.2019
Женщина берет на себя стыд и ответственность, которые, на самом деле, она нести не должна. Михаил Кылварт
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  • Галерея: из спа-отеля эвакуировали людей в связи с опасностью отравления хлором

Галерея: из спа-отеля эвакуировали людей в связи с опасностью отравления хлором

Сегодня во второй половине дня Спасательный департамент получил сигнал из пярнуской гостиницы  Estonia Resort & Spa, где произошло попадание чрезмерного количества хлорки в воду бассейна, пишет Pärnu Postimees.

Центр тревоги в 15:47 в получил сообщение сообщение о том, что в бассейне было больше хлора, чем предусмотрено.

Спасатели эвакуировали людей из спа и в настоящее время работают над разрешением ситуации.

Вызов в отель поступил в 15.47

ФОТО: Mailiis Ollino

По предварительной информации, эвакуированные из здания работники не знали причину тревоги. На месте происшествия находились три спасательных автомобиля, полиция и скорая помощь.

Информация уточняется.

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