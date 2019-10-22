Вт, 22.10.2019
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  • Галерея: столкновение трамвая и автобуса в центре Таллинна нарушило трамвайное движение

Галерея: столкновение трамвая и автобуса в центре Таллинна нарушило трамвайное движение

В Таллинне на бульваре Мере сегодня после полудня столкнулись автобус и трамвай, к счастью, никто не пострадал, однако из-за аварии остановилось трамвайное движение в сторону Копли, передает Postimees.

Авария произошла около четырех часов дня, когда столкнулись ехавший по направлению к центру города автобус и ехавший в сторону Копли трамвай.

По словам находившегося на месте происшествия фотографа Postimees, в 16:15 остановилось движение трамваем номер 1 и 2, которые едут в сторону Копли. Движение в сторону центра не нарушено.

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны, полицию на место происшествия не вызывали.

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