Галерея: столкновение трамвая и автобуса в центре Таллинна нарушило трамвайное движение

В Таллинне на бульваре Мере сегодня после полудня столкнулись автобус и трамвай, к счастью, никто не пострадал, однако из-за аварии остановилось трамвайное движение в сторону Копли, передает Postimees.
Авария произошла около четырех часов дня, когда столкнулись ехавший по направлению к центру города автобус и ехавший в сторону Копли трамвай.
По словам находившегося на месте происшествия фотографа Postimees, в 16:15 остановилось движение трамваем номер 1 и 2, которые едут в сторону Копли. Движение в сторону центра не нарушено.
По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны, полицию на место происшествия не вызывали.