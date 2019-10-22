В Эстонии с буллингом сталкивается каждый четвертый ребенок, но никто не реагирует

В сравнении с данными исследования 2011 года, за последние семь лет буллинг среди эстонских детей несколько сократился (с 27% до 23%), но с издевательствами по-прежнему сталкивается почти каждый четвертый ребенок. Чаще всего с буллингом сталкивались 11-12-летние дети, причем дети, для которых русский язык является родным, сталкиваются с буллингом существенно чаще, чем говорящие на эстонском дети.

«Буллинг неприемлем ни в какой ситуации. Но самое болезненное – говорить о буллинге, с которым сталкиваются дети школьного возраста, потому что он может оставить след в их жизни и в итоге повлиять на всех окружающих: на одноклассников, учителей и родителей. К сожалению, у нас нет рецепта, который бы помог полностью искоренить буллинг и кибербуллинг, но мы полагаемся на опыт Союза защиты детей и целевого учреждения Школа без травли, который говорит, что способное вмешаться молчаливое большинство обладает наибольшим потенциалом в прекращении издевательств. Если свидетели проявят смелость и не испугаются, защищая ребенка, потерять свой социальный статус, это помогло бы положить конец буллингу и оказало бы большую поддержку жертвам», - сказала руководитель сферы корпоративной ответственности Telia Eesti Эло Вырк.

Буллинг по телефону или в интернете стал совершенно обыденным делом. Исследование использования Интернета детьми показывает, что из сталкивавшихся с буллингом за последний год детей 77% испытывали издевательства в общении лицом к лицу, а 67% - по телефону или в Интернете.

«Основным инструментом буллинга по телефону или в интернете являются отвратительные или оскорбительные сообщения, а также отказ от приглашения в группы или от участия в каких-то делах. Также распространены угрозы, отправка унизительных сообщений или публикация подобных сообщений там, где их могут увидеть другие», - описала ситуацию Вырк, опираясь на результаты исследования EU Kids Online.

«Общение посредством компьютера или смарт-устройства создает ошибочное чувство анонимности. В дигитальном общении люди могут быть готовы использовать более резкие выражения, чем, общаясь лицом к лицу. Однако, следует помнить, что каждое действие и каждое слово оставляют свой след», - отметила Малле Халлимяэ, координатор проекта Союза защиты детей Targalt internetis.

Основная идея кампании по борьбе с кибербуллингом #suurimjulgus заключается в том, что буллинг – особенно анонимные издевательства в Интернете – не требуют смелости. Настоящая смелость заключается в том, чтобы выступить против обидчика и предложить поддержку всем, кто не умеет или не может защитить себя сам. Цель – обратиться ко всем: к жертвам, обидчикам и свидетелям, которые играют важнейшую роль в борьбе с буллингом.

У кампании есть сайт www.suurimjulgus.ee, где собрана вся важная информация по теме. Также на сайте в окошке чата можно анонимно напрямую пообщаться со специалистом по защите детей – круглосуточно обратиться к нему за советом и помощью.