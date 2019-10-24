Галерея: необычная дизайнерская квартира в Москве

Сочные картины современных художников, винтажная мебель, яркие арт-объекты — этот интерьер собирался по крупицам на антикварных ярмарках и выставках современного искусства, которые дизайнеры проекта посещали в месте с хозяйкой. Именно поэтому каждый уголок квартиры таит в себе загадку, каждая деталь словно хочет рассказать свою уникальную захватывающую историю. В этом уникальном доме нет двух одинаковых помещений или стен, каждая комната имеет свой собственный набор красок. На первый взгляд может показаться, что все, как говорится, из разных опер, но при детальном рассмотрении понимаешь: это удивительная эклектичная гармония.