В ходе дорожного строительства обнаружились ценные средневековые находки

Археолог некоммерческого объединения Arheoloogia и группы истории строительства AEG Пеэтер Пийритс сказал, что всего за несколько дней в ходе раскопок были найдены серебряные монеты, фрагменты горшков, кольца, кости и фундаменты жилых построек. «Нет сомнений в том, что в средние века здесь находилось поселение, в котором жили обычные люди», - сказал он.

Тот факт, что в этом районе было старое поселение, никого не удивил, так как крупные раскопки здесь уже проводились в 2007 году. «Чуть поодаль отсюда был выкопан фундамент целого дома размером 12 квадратных метров, а позднее обнаружились ценные серебряные сокровища», - сказал он.

По словам Пийритса, размер поселения оказался больше, чем первоначально предполагалось. «Мы думали, что это около 400 метров вдоль края дороги, но теперь мы нашли следы поселения уже на протяжении 550 метров. Ширина населенного пункта, считая от дороги, составляет около 120 метров», - рассказал археолог.

Так как дорожно-строительная компания Verston Ehituse OÜ раскопала участок под запланированной велодорожкой без предварительного привлечения археологов, теперь, по словам Пийритса, приходится искать древности на дне канавы, с боков и в отвалах почвы. «Это может занять несколько недель. Раньше это было бы сделать намного проще», - сказал он.

Советник Департамента охраны старины Ярвамаа Карен Кландорф объяснила, что строительной фирме было известно о возможном поселении в этом районе. «Перед началом работ я отправила им чертежи местности и указала на необходимость предварительных археологических исследований в этом районе», - сказала она.

Совершенно случайно Кландорф обнаружила, что строительная компания уже раскопала место средневекового поселения. «Мне не оставалось ничего, кроме как остановить строительные работы в этом районе и пригласить археологов исследовать его», - отметила она.

По словам Кландорф, поселение в Саргвере еще не взято под охрану и не отмечено соответствующим образом на геопортале. «Процесс сохранения наследия настолько трудоемкий и сложный, что многие известные места находок из-за этого не отражены на геопортале, но это не означает, что их не существует и они не нуждаются в охране», - отметила она.