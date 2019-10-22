Всё еще первые: госдолг Эстонии совершил скачок из-за продажи облигаций

По данным Eurostat, по сравнению с первым кварталом государственный долг Эстонии вырос на 1,3 процентных пункта (389 млн евро) до 9,3 процента ВВП, к концу июня он составлял 2,5 млрд евро.

В июне государственная касса для управления денежным потоком продала на аукционе краткосрочные облигации с отрицательной доходностью на сумму 200 млн евро.

По итогам аукциона было эмитировано на 100 млн евро облигаций с шестимесячным сроком выкупа и доходностью в -0,063 процента, а также на 100 млн евро облигаций с 12-месячным сроком выкупа и средней доходностью в -0,19 процента.

Среди стран с самым низким государственным долгом за Эстонией следуют Люксембург (20,3 процента) и Болгария (20,4 процента).

К концу второго квартала долговое бремя было самым высоким в Греции (180,2 процента ВВП), за ней следовали Португалия (121,2 процента), Кипр (107,2 процента) и Бельгия (104,7 процента).

По сравнению с первым кварталом долговое бремя выросло в десяти странах ЕС, рост был быстрее всего на Кипре (4 процентных пункта), в Литве (2,1 процентных пункта) и Финляндии (1,8 процентных пункта).

В 16 странах ЕС долговое бремя сократилось, в Испании и Франции оно удержалось на одном уровне с первым кварталом.

В квартальном сравнении долговое бремя сократилось более всего в Португалии (на 2,5 процентных пункта), Греции (на 1,9 процентных пункта) и Ирландии (на 1,6 процентных пункта).