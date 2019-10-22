Вт, 22.10.2019
Мне действительно неловко, но сейчас у города нет таких денег. Это слишком большая инвестиция. Михаил Кылварт
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  • Благодаря новому закону инвестировать в эстонские стартап-компании станет проще

Благодаря новому закону инвестировать в эстонские стартап-компании станет проще

Firma Human­IPO asutaja Kresten Buch (vasakult kolmas) tõdeb, et startup’idest ehk idufirmadest rääkides vaatavad kõik USA poole, tema ise on aga pilgu pööranud hoopis Aafrika suunas.

ФОТО: Erakogu

На прошедшем во вторник заседании правовая комиссия Рийгикогу решила инициировать проект закона, призванный упростить возможность инвестирования в эстонские стартапы и повысить привлекательность местной предпринимательской среды.

Председатель комиссии, центрист Яанус Карилайд сказал, что законопроект направлен на сокращение числа ситуаций, в которых иностранные инвесторы отказываются от вложения средств в Эстонию, так как сделки с паевыми товариществами слишком сложны и затратны.

«По сравнению с соседними странами у нас слишком высокий уровень бюрократии. Как занятый человек, иностранный инвестор не всегда найдет время, чтобы прийти к эстонскому нотариусу и поставить свою подпись. Поэтому мы создаем возможность сделать это дистанционно при согласии всех пайщиков», – пояснил Карилайд.

Член комиссии и председатель реформистской фракции Кая Каллас отметила, что из-за громоздкой системы ряд сделок уже ушел в соседние страны.

«Жесткие ограничения по форме – это серьезное препятствие для начинающих товариществ, и эти средства проходят мимо Эстонии. Благодаря поправкам мы повысим привлекательность эстонского паевого товарищества как формы организации бизнеса и его конкурентоспособность в Европейском союзе», – сказала Каллас.

Законопроект призван изменить регулирование паевого товарищества в Коммерческом кодексе таким образом, чтобы для совершения определенных распоряжений пайщики могли выбрать форму, не требующую нотариального заверения.

Эти поправки были запланированы и в рамках ревизии корпоративного права, которую готовит Министерство юстиции. Ввиду срочности поправки планируется ввести в действие раньше предусмотренного срока. Поводом для создания законопроекта послужила просьба стартап-сообщества Эстонии разрешить ситуацию, в которой инвестиции объемом в миллионы евро не приходят в Эстонию или выводятся из нее.

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