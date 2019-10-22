Цена обеда шокировала пассажира парома

Настоящий ценовой шок испытал Хейки Хансо из Ориссааре на прошлой неделе, когда выбрал себе обед в буфете на борту судна: говяжье рагу с овощами казалось ему подходящим блюдом, до тех пор, пока он не узнал его стоимость.

Хансо не посмотрел на цены и не знал, что впервые пользуется услугами нового поставщика услуг общепита, который только в октябре приступил к работе вместо прежнего оператора.