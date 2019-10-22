Цена обеда шокировала пассажира парома

Пассажиру парома на линии Виртсу-Куйвасту пришлось заплатить без малого 10 евро за три вареных картофелины с говядиной пишет Saarte Hääl.
Настоящий ценовой шок испытал Хейки Хансо из Ориссааре на прошлой неделе, когда выбрал себе обед в буфете на борту судна: говяжье рагу с овощами казалось ему подходящим блюдом, до тех пор, пока он не узнал его стоимость.
Хансо не посмотрел на цены и не знал, что впервые пользуется услугами нового поставщика услуг общепита, который только в октябре приступил к работе вместо прежнего оператора.
«Поскольку расчет был по весу, я положил на тарелку три картофелины и половник рагу. Весы показали 628 граммов, а кассир назвал цену в 9 евро и 21 цент», - сказал Хансо.