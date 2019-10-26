Отть Тянак выиграл спецучасток Ралли Каталонии и приблизился к подиуму

Проpваться на четвертое место Тянаку помог сход партнера по команде "Тойота", британца Криса Мика, прекратившего борьбу на девятом спецучастке. Сам же Тянак на асфальте показывает хорошие скорости, но недостаточно рискует, что обусловлено отвественностью эстонского спортсмена за результат: четвертое место вполне гарантирует завтра нашему спортсмену титул чемпиона мира.

Однако на девятом спецучастке даже осторожной езды хватило для победы: конкуренты, в том числе лидер Тьерри Нойвиль, проехали на пару секунд медленнее.