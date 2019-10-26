Тянак прорвался на подиум Ралли Каталонии и мчит к чемпионскому титулу

Отть Тянак сумел по итогам субботы прорваться на третье место общего зачета Ралли Каталонии.
Отть Тянак, кажется, нашел свой лучший пилотаж: сегодня наш гонщик выиграл четыре спецучастка из семи. Особенно Тянак и его штурман Мартин Ярвеоя постарались во второй части сегодняшнего дня, одержав три победы. Да, Тьерри Нойвиль по-прежнему лидирует с отрывом более 20 секунд от второго места, где расположился испанец Дани Сордо, но Тянак может завтра спокойно отыграть если и не 25 секунд у Нойвиля, то те самые три секунды, которые разделяют нашего гонщика и хозяина трассы, Сордо.
Догнать и перегнать испанца - важно для Тянака. Если Нойвиль выиграет Ралли Каталонии в основной части, то наберет 25 баллов, Тянак за третье место получит 15. Второе место принесет нашему гонщику 20 баллов, а это означает, что даже если Тянак и не наберет очков на бонусном этапе, а Нойвиль победит и там, то титул чемпиона мира Тянаку после Ралли Каталонии гарантирован.