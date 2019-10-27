Оттю Тянаку не удалось пробиться на второе место Ралли Каталонии

Тянак сумел показать быстрые секунды на первых двых спецучастках воскресенья, но их пока не хватает для того, чтобы опередить Дани Сордо и выйти на второе место в общем зачете Ралли Каталонии. Дважды Тянак оставался за спиной быстрого испанца: на первом участке дня эстонец стал третьим вслед за Нойвилем и Сордо, а на втором - проиграл Сордо еще одну секунду.