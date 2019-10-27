Оттю Тянаку не удалось пробиться на второе место Ралли Каталонии

Отть Тянак не сумел по результатам двух спецучастков воскресенья опередить Дани Сордо и выйти на второе место Ралли Каталонии.
Тянак сумел показать быстрые секунды на первых двых спецучастках воскресенья, но их пока не хватает для того, чтобы опередить Дани Сордо и выйти на второе место в общем зачете Ралли Каталонии. Дважды Тянак оставался за спиной быстрого испанца: на первом участке дня эстонец стал третьим вслед за Нойвилем и Сордо, а на втором - проиграл Сордо еще одну секунду.
Впереди остался лишь один спецучасток, но отыграть четыре с половиной секунды - это что-то из области фантастики. Судя по всему, Тянак довольствуется третьим местом в главной части ралли, а на бонусном спецучастке уже Тянаку неодходимо рисковать, если Отть хочет завоевать титул чемпиона мира.