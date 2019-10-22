Судебное заседание по делу Осиновского неожиданно перенесено из-за болезни прокурора

Заседание по самому шумному и крупному коррупционному делу в Латвии было неожиданно отложено из-за болезни прокурора. Слушание по делу о взяточничестве, в котором замешаны бывший руководитель Латвийской железной дороги Угис Магонис и один из самых богатых бизнесменов Эстонии Олег Осиновскоий, продолжится в конце ноября, пишет Postimees.
Летом 2016 года власти Латвии в сотрудничестве со своими эстонскими коллегами арестовали бывшего главу Латвийской железной дороги Угиса Магониса, которому было предъявлено обвинение в получении взятки в размере 500 000 евро. Обвинение в подкупе было предъявлено Олегу Осиновскому: он якобы купил соглашение о том, что дочерняя компания Латвийской железной дороги LDz Ritosa Sastava Serviss купит четыре старых локомотива у его компании Skinest за несколько миллионов евро.
По данным Postimees, никто из них не отрицает передачу денег, но они намерены заявить в суде, что деньги были не частью соглашения о покупке локомотивов, а предназначались в знак доброй воли бывшему управляющему РЖД Владимиру Якунину. Так, бухгалтер компании Skinest заявил в суде, что, по его мнению, в России при ведении бизнеса принято дарить крупные суммы денег.
Однако у обвинения достаточно доказательств, включая записи, чтобы подтвердить свою версию.
Кстати, в прошлом году суд в Латвии отделил дело о подкупе компании Skinest Rail Олега Оссиновского от дела о подкупе Магониса и передал дело Skinest в суд в Эстонии. Однако прокуратура не взяла дело и вернула материалы латвийским коллегам: в отличие от Латвии, в Эстонии невозможно рассматривать действия юридического лица отдельно.