Вт, 22.10.2019
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Возмутивший канадских эстонцев скандальный кандидат прошел в парламент

Jaime Battiste postitas Instagrami pildi, millel ta poseeris sirbi ja vasara kujutisega särgiga.

ФОТО: Ekraanitõmmis

Кандидат от Либеральной партии Джейми Батист, возмутивший канадских эстонцев фотографией, на которой он позировал в футболке с серпом и молотом, был избран в парламент Канады на прошедших в стране в понедельник выборах, пишет Postimees.

Батист набрал больше всех голосов по избирательному округу Сидней-Виктория в провинции Новая Шотландия, сообщает официальный сайт канадского избиркома.

На прошлой неделе сообщество эстонцев Канады составило открытое обращение к премьер-министру Канады и лидеру Либеральной партии Джастину Трюдо с требованием удалить Батиста из избирательного списка, поскольку его позирование в футболке с изображением серпа и молота якобы оскорбляет чувства эстонских беглецов от советского режима.

Лидер Либеральной партии оставил это требование без ответа.

Фотография, о которой идет речь, была опубликована Джейми Батистом в своем Инстаграме в 2016 году и сопровождалась хэштегом #RedArmyHockey.

Помимо этого политик неоднократно публиковал посты расистского, сексистского и гомофобного характера. 

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