Возмутивший канадских эстонцев скандальный кандидат прошел в парламент

Кандидат от Либеральной партии Джейми Батист, возмутивший канадских эстонцев фотографией, на которой он позировал в футболке с серпом и молотом, был избран в парламент Канады на прошедших в стране в понедельник выборах, пишет Postimees.
Батист набрал больше всех голосов по избирательному округу Сидней-Виктория в провинции Новая Шотландия, сообщает официальный сайт канадского избиркома.
На прошлой неделе сообщество эстонцев Канады составило открытое обращение к премьер-министру Канады и лидеру Либеральной партии Джастину Трюдо с требованием удалить Батиста из избирательного списка, поскольку его позирование в футболке с изображением серпа и молота якобы оскорбляет чувства эстонских беглецов от советского режима.
Лидер Либеральной партии оставил это требование без ответа.
Фотография, о которой идет речь, была опубликована Джейми Батистом в своем Инстаграме в 2016 году и сопровождалась хэштегом #RedArmyHockey.
Помимо этого политик неоднократно публиковал посты расистского, сексистского и гомофобного характера.